Maybelline, Payot, FRAN: testei 3 corretivos e conto qual o ideal para você

Encontrar o corretivo perfeito é uma grande saga para mim, seja para achar o tom ideal, quanto em termos de acabamento. No dia a dia gosto de uma pele mais leve, em que a maquiagem fica quase que imperceptível, mas para sair prefiro caprichar mais no corretivo para que as olheiras de fato não apareçam.

Por isso, sempre tenho mais de uma opção de corretivo na minha maleta de maquiagem e faço o uso de acordo com cada ocasião ou com o resultado que pretendo ter. Abaixo separei a avaliação de três marcas que são as minhas queridinhas. Confira a minha avaliação de cada uma delas:

O que gostei

Aspecto. Ele é bem leve, não craquela e seca rápido. É interessante para a maquiagem do dia a dia ou para quem gosta de um aspecto mais natural.

Melhora as olheiras. Usando o corretivo há alguns meses (quatro vezes na semana), eu percebi que o aspecto das olheiras melhorou— elas estão menos inchadas.

Aplicação. A esponjinha que vem nele torna fácil e rápida a aplicação. Basta passar na área dos olhos e espalhar com ela, fazendo movimentos circulares. Tem gente que gosta de espalhar com o dedo, mas preferi dessa outra maneira.

Para quem gosta de uma cobertura mais intensa é necessário passar mais de uma camada do produto.

Dura o dia todo. A cobertura dura oito horas e não senti a necessidade de reaplicar o produto durante o dia.

Rende bem. A esponjinha ajuda bastante na hora de aplicar o corretivo, dosando a quantidade que sai. Isso ajuda a não ter desperdício e faz com que o produto dure bastante.

Valor. O produto não é dos mais acessíveis que existem no mercado e ele tem 5,9 ml.

Primeira aplicação. O ponto de atenção fica por conta da primeira aplicação, já que você precisa girar o aplicador diversas vezes até o produto sair. Eu precisei dar umas voltas até que o produto começasse a sair.

Aspecto. Ele é leve, porém é mais encorpado do que o anterior. A cobertura é média, com acabamento de efeito natural. Esse corretivo não craquela, seca rápido e também é interessante para a maquiagem do dia a dia.

Por ter uma cobertura um pouco mais intensa, também pode ser usado em maquiagens noturnas.

Aplicação. A esponjinha que vem no pincel da tampa é flexível, o que ajuda e facilita bastante na hora da aplicação. Ela também auxilia na dosagem do produto, evitando desperdício.

Dura o dia todo. A cobertura dele dura o dia todo e não senti a necessidade de reaplicar o produto as horas de trabalho.

Rende bem. O produto rende bastante. Como mencionei. o pincel de aplicação ajuda na hora de dosar a quantidade antes de passar na pele, contribuindo para que ele renda mais.

Valor. O produto é bastante acessível e ele tem 4,5 g.

Aspecto. Ele é bem encorpado e tem consistência bastante cremosa. A cobertura dele é intensa e com apenas uma passada já é possível cobrir as olheiras por completo.

Esse corretivo não craquela e por ser bem cremoso, demora um pouco mais para secar. Por ter uma cobertura intensa, prefiro usá-lo em maquiagens noturnas.

Aplicação. A embalagem dele é semelhante à de batom e ao girar a parte de baixo, o bastão de corretivo sobe ou desce. A aplicação é bastante simples e pode ser espalhado com os dedos ou com a esponjinha.

Apenas ressalto que é necessária atenção na primeira aplicação, porque você pode passar mais produto do que o necessário.

Dura bastante. A cobertura dele é intensa e dura a noite toda. Também já usei o produto durante o dia e tive a mesma sensação de que não é necessário reaplicá-lo.

Rende bem. Mesmo sendo bastante cremoso, achei que o produto rende bastante. É necessário bem pouco produto para ele cobrir toda a área dos olhos.

Valor. O produto é acessível e ele tem 4 g.

O que mudou para mim

Na ordem: Maybelline, Payot e Fran by Franciny Ehlke Imagem: Arquivo Pessoal

Cada produto dá um efeito e uma finalização diferente, por isso costumo usá-los de acordo com o momento ou com a minha necessidade.

Além disso, todas as embalagens são compactas e não tem risco de derrubar na bolsa - se fechadas certinho - então sempre estou com um deles e não fico com aquela cara de cansada, por mais que o dia tenha sido corrido.

Quem pode gostar das máscaras?

Eu indico os corretivos para quem gosta de ficar com o rosto com aspecto saudável e sem aquele olhar cansado com olheiras.

Para quem busca um produto mais leve, indico o produto da marca Maybelline, que tem dá um aspecto bastante natural.

Já para quem busca um corretivo que cobre um pouco mais as olheiras, mas que ainda mantém a leveza, indico o da Payot.

Mas para quem procura um produto bem cremoso e que cubra totalmente as olheiras, ou que busca um corretivo para maquiagens noturnas, a indicação é apostar no da Fran by Franciny Ehlke.

