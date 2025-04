YouTube completa 20 anos com mais de 20 bilhões de vídeos publicados

O YouTube completa, nesta quarta-feira (23), 20 anos de existência, um período durante o qual alojou mais de 20 bilhões de vídeos, tornando-se a plataforma de streaming preferida pelos internautas.

O primeiro vídeo do YouTube foi postado por Jawed Karim, um de seus três cofundadores, em 23 de abril de 2005. "Eu no zoo" era uma sequência inocente de 20 segundos em frente à jaula dos elefantes no zoológico de San Diego, na Califórnia (EUA).

Sua criação foi concebida por Karim, Steve Chen e Chad Hurley durante um jantar, quando eram funcionários da plataforma de pagamentos Paypal, e em 14 de fevereiro, eles lançaram oficialmente o domínio YouTube.com.

Diariamente, são publicados mais de 20 milhões de novos vídeos no YouTube, anunciou a empresa nesta quarta-feira. E segundo empresas especializadas, o serviço tem mais de 2,5 bilhões de usuários.

A plataforma abriga todo tipo de conteúdo, de vídeos de shows a podcasts e propaganda política, tutoriais e muito mais.

O YouTube se beneficiou cada vez mais do acesso crescente à banda larga e das capacidades melhoradas dos smartphones, que massificaram a produção e o consumo de vídeos.

Trata-se da plataforma de streaming de vídeos líder nos Estados Unidos, com uma fatia de mercado de 11,1% em dezembro de 2024, muito à frente do segundo colocado, o Netflix, com 8,5%.

"Há 20 anos, anunciar que este site, onde as crianças faziam vídeos de paródia, se tornaria uma ameaça para Netflix, ABC ou CBS seria risível", comentou o jornalista especializado Ross Benes. No entanto, "conseguiram".

Diferentemente de seus concorrentes tradicionais, emissoras de televisão ou serviços de streaming, o YouTube não paga diretamente aos criadores de conteúdo, embora recebam parte da receita publicitária gerada.

Nesta quarta, o YouTube anunciou que apresentará, durante o verão no hemisfério norte, novas funções para a transmissão de conteúdo para dispositivos, inclusive uma navegação melhorada para os usuários.

Adquirido pela Google em 2006 por 1,65 bilhão de dólares (R$ 3,5 bilhões, na cotação da época), apenas um ano depois de ser criado, o YouTube gerou em 2024 cerca de 36 bilhões de dólares (R$ 222,9 bilhões) em receita publicitária.

