Incêndio florestal de Nova Jersey pode se tornar o maior do Estado em cerca de 20 anos

Por Doyinsola Oladipo e Rich McKay

(Reuters) - Um incêndio florestal extenso que está queimando em Pinelands, em Nova Jersey, próximo a cidades praianas do Oceano Atlântico, pode se tornar o maior do Estado em cerca de 20 anos, já tendo consumido cerca de 4.700 hectares, disseram autoridades nesta quarta-feira.

O incêndio florestal de Jones Road se espalhou em menos de 24 horas, e estava 30% contido, informou o Serviço de Bombeiros de Nova Jersey em um post no X. Ele não estava mais ameaçando áreas povoadas.

O incêndio pode se tornar o maior de Nova Jersey em cerca de 20 anos, disse Shawn LaTourette, comissário de proteção ambiental do Estado, em uma coletiva de imprensa. Um incêndio em maio de 2007 na mesma área consumiu cerca de 6.900 hectares.

A vice-governadora Tahesha Way decretou estado de emergência a partir das 7h desta quarta-feira; o governador Phil Murphy está em uma viagem ao exterior.

"Neste momento, não houve perda de vidas e nenhuma casa foi danificada", disse Way no X na manhã desta quarta.

Até agora, em 2025, Nova Jersey teve quase o dobro de incêndios florestais do que o normal, com 662 incêndios florestais queimando 6.700 hectares.

O incêndio começou na terça-feira na Greenwood Forest Wildlife Management Area, perto dos municípios de Lacey, Ocean e Barnegat, no condado de Ocean, aproximadamente na metade do caminho entre Asbury Park e Atlantic City. A área, com uma população combinada de cerca de 64.000 habitantes, fica a cerca de 24 quilômetros para o interior da costa do Oceano Atlântico.

Os moradores de cerca de 1.300 casas foram forçados a deixar suas moradias na terça-feira, mas as ordens de retirada foram suspensas na manhã desta quarta-feira. Além disso, um trecho da Garden State Parkway, uma importante rodovia norte-sul, foi fechado na terça-feira, mas reaberto na manhã desta quarta.

A causa do incêndio continua sendo investigada, e não há um cronograma para a contenção total.

Espera-se que o fogo continue a queimar por vários dias até que chova na sexta-feira ou no sábado, disseram os bombeiros de Nova Jersey.

(Reportagem de Doyinsola Oladipo em Nova York e Rich McKay em Atlanta)