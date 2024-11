Klabin vende mais papel e preços e câmbio empurram alta de lucro no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Klabin anunciou nesta segunda-feira um desempenho operacional em linha com a previsão média do mercado para o terceiro trimestre, apoiada em avanço da receita e queda nos custos, segundo o balanço da maior produtora de papel para embalagens do país.

A companhia teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 1,8 bilhão de reais, crescimento de 33% sobre o desempenho de um ano antes. Analistas, em média, esperavam um Ebitda de 1,77 bilhão de reais para a companhia no terceiro trimestre.

"O aumento (no Ebitda) é explicado pelo maior preço de celulose e 'containerboard', maior volume vendido no segmento de papéis e embalagens e pela valorização do dólar frente ao real, a despeito do maior custo caixa no período", afirmou a Klabin no balanço.

A receita líquida subiu 14%, para cerca de 5 bilhões de reais, apoiada em variação cambial e maiores preços de celulose e papelão, além de aumentos nas vendas de embalagens e papéis.

O crescimento do faturamento veio apesar de uma queda de 3% no volume total vendido, pressionado por tombo de 25% nas vendas de celulose, enquanto a comercialização de papel disparou 27%. As vendas de celulose recuaram, segundo a Klabin, pressionadas pela parada de manutenção da fábrica em Ortigueira (PR) ocorrida em julho.

"Além disso, em agosto, houve uma parada pontual de seis dias para manutenção da caldeira de recuperação 1 que impactou a produção de celulose. As atividades foram retomadas e a fábrica opera normalmente", afirmou a empresa no balanço.

O custo caixa de produção de celulose, um importante indicador da eficiência de um fabricante da matéria-prima do papel, foi de 1.157 reais por tonelada excluindo gastos com parada de manutenção. A cifra representa uma queda de 12% sobre o apurado no terceiro trimestre de 2023. Considerando os efeitos da parada, o indicador foi de 1.695 reais por tonelada, afirmou a Klabin.

O custo caixa total da empresa cresceu 4% sobre um ano antes, para 3.179 reais por tonelada, excluindo efeito de parada. Incluindo, o custo total foi de 3.384 reais por tonelada, crescimento 8%.

A Klabin indicou um crescimento de 16% nas despesas gerais e administrativas no período, ao que atribuiu a "principalmente maior dispêndio com serviços de consultoria para projetos estratégicos e honorários advocatícios pontuais".

A companhia apurou um lucro líquido de 729 milhões de reais no terceiro trimestre, salto ante os 245 milhões de resultado positivo registrado um ano antes.

A empresa terminou setembro com uma relação de endividamento de 3,9 vezes dívida líquida sobre Ebitda em dólares ante 3,2 vezes no final do terceiro trimestre do ano passado.

