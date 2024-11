Estudante é roubado por torcedores do Flamengo e não consegue fazer Enem

Um estudante afirma que não conseguiu fazer a prova do primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), neste domingo (3), após ter sua mochila com o documento de identidade roubados por torcedores do Flamengo, perto do estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele registrou boletim de ocorrência.

O que aconteceu

Thierry Muniz Soares, 17, faria a prova no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, próximo ao Maracanã. No trajeto, acompanhado por dois amigos, o jovem foi abordado por flamenguistas que estavam nas imediações do estádio e que se incomodaram com a mochila da vítima, com o símbolo do Fluminense.

Estudante afirma que teve a mochila roubada por torcer para o rival do Flamengo. "Puxaram minha bolsa para trás e falaram: 'Fluminense aqui não'", explicou o jovem, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

Como os outros dois adolescentes que estavam com Thierry não foram roubados, o pai dele afirma que a rivalidade entre os times foi o motivo do roubo. "Veio o pessoal da torcida organizada do Flamengo, foram lá, e tomaram a bolsa dele porque estava de Fluminense, não podia", disse Luiz Pierre Soares.

Após ter os pertences levados, Thierry ligou para o pai, que levou uma cópia autenticada de seu RG. No entanto, a cópia não serve como comprovante de identidade e ele foi proibido de entrar na sala para fazer a prova.

Chegamos à escola e ele explicou o ocorrido. O rapaz disse que não podia fazer prova sem o documento. Ele me liga, eu estava na rua ainda voltei correndo. Cheguei na porta às 12h50, levando a cópia autenticada, já que roubaram a original. O rapaz da coordenação olhou e falou que não podia porque era uma cópia autenticada.

Luiz Pierre Soares, pai de Thierry

O estudante registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ao UOL, a corporação confirmou a ocorrência, investigada pelo 18ª DP (Praça da Bandeira). Ainda segundo a PCERJ, o estudante já prestou depoimento e "diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime". Até o momento, ninguém foi preso.

Thierry se inscreveu no Enem para tentar uma vaga no curso de Design Gráfico. Como perdeu o primeiro dia de provas, tentará a reaplicação do exame, prevista para os dias 10 e 11 de dezembro.

A reaplicação do Enem é para os participantes que não conseguiram comparecer ao local de prova e que possam justificar o motivo da ausência. São consideradas justificativas aceitáveis problemas de saúde, desde que acompanhados de atestado médico, e desastres naturais. A solicitação para reaplicação da prova deverá ser feita por meio da página do participante, no site do Inep.

O UOL questionou ao Inep e ao Ministério da Educação se no caso de Thierry Muniz Soares ele terá direito à reaplicação e atualizará o texto assim que receber um retorno.