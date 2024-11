Com reação espetacular, Verstappen vence GP do Brasil e fica mais perto do tetra

03/11/2024 15h20 Com uma recuperação histórica, após largar na 17ª colocação, o holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu neste domingo (3) o chuvoso Grande Prêmio do Brasil e ficou mais perto de conquistar seu quarto título mundial consecutivo da Fórmula 1. 'Mad Max', de 27 anos, aproveitou os erros de seu principal concorrente, o britânico Lando Norris (McLaren), e venceu num fim de semana caótico no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde o mau tempo atrapalhou todos os planos. Além disso, Verstappen fez a volta mais rápida e agora tem uma vantagem de 62 pontos sobre Norris, que venceu a corrida sprint e obteve a pole, mas terminou em sexto depois de ter problemas para domar sua McLaren na pista molhada. Com 86 pontos a serem disputados nas três provas e na mini-corrida que restam, o holandês da Red Bull ficou muito perto de um novo título com um triunfo em que encerrou uma sequência negativa de dez corridas sem vitórias. As Alpine, dos franceses Esteban Ocon (2º) e Pierre Gasly (3º), completaram o pódio num emocionante mas agitado Grande Prêmio, a 21ª das 24 corridas da temporada de 2024. O mexicano Sergio Pérez (11º), muito pressionado pela falta de resultados na Red Bull, somou sua segunda corrida consecutiva sem pontuar, enquanto a revelação argentina, Franco Colapinto (Williams), abandonou na 32ª volta após bater forte. O próximo Grande Prêmio será disputado no penúltimo fim de semana de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. --- Classificação do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1: 1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) os 297,261 km em 1:21.322 2. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) a 19.400 3. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 22.500 4. George Russell (GBR/Mercedes) 23.200 5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 30.100 6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 31.300 7. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 42.000 8. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 44.900 9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 50.400 10. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 50.700 11. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 51.500 12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 57.000 13. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:03.500 14. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:18.000 15. Guanyu Zhou (CHN/Sauber-Ferrari) 1:19.600 - Abandonos: Alexander Albon (THA/Williams): suspensão na 1ª volta Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes): problema hidráulico na 1ª volta Nico Hülkenberg (ALE/Haas): rodou sozinho na 31ª volta Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari): acidente na 38ª volta Franco Colapinto (ARG/Williams): problema hidráulico na 39ª volta bds-raa/cl/raa/aam © Agence France-Presse