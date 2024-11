Natal Luz em Gramado: 10 casas no Airbnb para curtir o fim de ano no RS

Em Gramado, no Rio Grande do Sul, Papai Noel não espera dezembro chegar para fazer a festa. Desde o final de outubro, a tradicional programação do evento Natal Luz ocupa praças e ruas da cidade com apresentações musicais, iluminação especial e shows como o Nativitaten, que celebra o nascimento de Jesus.

Em 2024, uma das novidades é a volta do Grande Desfile de Natal à avenida das Hortênsias, no centro de Gramado, com cenografia inédita, catorze carros alegóricos e 400 participantes fantasiados de elfos, bonecos de neve e biscoitos de gengibre, entre outros personagens.

Ali perto, na Praça das Etnias, a Vila de Natal recebe os visitantes diariamente com venda de artesanato e com a Casa do Papai Noel, onde as crianças podem fazer seus pedidos ao simpático vovô natalino.

A seleção abaixo reúne dez imóveis para aluguel em Gramado disponíveis na plataforma online Airbnb. Com notas acima de 4,9, de um máximo de 5, há sugestões no centro, próximas das atrações do Natal Luz, ou mais distantes, para quem quiser combinar os festejos de dezembro com momentos de descanso em meio à natureza.

Bairro Floresta

Conforto próximo ao centro Imagem: Reprodução/Airbnb

O prédio baixo, estilo enxaimel, fica em uma área residencial com acesso fácil ao centro da cidade. Em dois quartos e no sofá-cama da sala, o apartamento acomoda até seis pessoas. Além da cozinha equipada, dispõe de máquina para lavar e secar roupa.

Reserve por R$ 491



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Apartamento lindo, espaçoso, muito confortável e tudo limpinho, roupas de cama e banho de alta qualidade. Pertinho da avenida principal e de mercados, padarias, farmácias, restaurantes, posto de combustível... dá pra fazer tudo a pé." (Fabiana, outubro de 2024)

Rua São Pedro

Facilidades para bebês e kit piquenique Imagem: Reprodução/Airbnb

Boa pedida para famílias com bebês, já que deixa à disposição banheira, cadeirinha de alimentação, berço e carrinho de passeio. Outra surpresa é o kit piquenique, com cesta, almofadas e toalha xadrez, para ser utilizado nos parques e passeios pela cidade.

Reserve por R$ 335



Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "O apartamento é maravilhoso, tudo bem cuidado, conservado e limpo. Possui vários itens para bebê: banheira, berço, brinquedos e carrinho de passeio, que facilitaram nossa viagem." (Camila, setembro de 2024)

Casa Pienza

Jardim com pássaros e peixinhos em um pequeno lago Imagem: Reprodução/Airbnb

A 3,7 quilômetros do centro de Gramado, recebe até seis hóspedes em dois quartos. No jardim, é possível admirar a vista para o vale, ouvir o canto dos passarinhos e dar comida aos peixes que nadam em um pequeno lago.



Reserve por R$ 357



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Lugar muito lindo, cheio de natureza. Casa maravilhosa, superou nossas expectativas. Amamos e já estamos pensando em voltar." (Sueida, outubro de 2024)

Borges de Medeiros

Apartamento térreo em localização estratégica Imagem: Reprodução/Airbnb

Em uma das principais avenidas da cidade, a Borges de Medeiros, o apartamento térreo tem duas suítes e um sofá-cama na sala. Entre as comodidades, a lavanderia conta com máquina de lavar, ferro e tábua de passar roupa.

Reserve por R$ 604

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Ficamos completamente encantados, tudo lindo, harmônico, limpo e cheiroso. Iluminação, utensílios, tudo perfeito. O apartamento nos abraça, de tão aconchegante. Localização excelente, perto de uma conveniência 24 horas, dá para ir a pé a vários pontos turísticos. Saímos completamente satisfeitos." (Marilia, setembro de 2024)

Bairro Planalto

Duplex perto do Mini Mundo e do Lago Negro Imagem: Reprodução/Airbnb

Próximo de atrações como o Lago Negro e o Mini Mundo, é um duplex com dois quartos e dois banheiros - utilizando o sofá-cama e os colchões extras, até oito hóspedes conseguem se acomodar. Há duas TVs e ar-condicionado em quatro ambientes.

Reserve por R$ 426

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "A experiência foi ótima. Superou nossas expectativas! O apartamento estava impecavelmente limpo e organizado, além de ser bem bonito e numa área bem tranquila e próxima do centro da cidade. Recomendo fortemente. Voltaremos com certeza!" (Túlio Igor, outubro de 2024)

Apartamento Siena

Decoração sóbria em imóvel com dois quartos Imagem: Reprodução/Airbnb

Segue o padrão da maioria dos apartamentos para aluguel na região central da cidade: dois quartos, dois banheiros, cozinha equipada, roupas de cama e banho, decoração sóbria de bom gosto e vaga para um carro na garagem.

Reserve por R$ 312

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Boa localização, apartamento muito bonito e completo." (Bruna, setembro de 2024)

L'Adresse

Vista para a mata a duas quadras da Rua Coberta Imagem: Reprodução/Airbnb

A duas quadras da Rua Coberta, onde ocorrem apresentações do Natal Luz, tem vista para um trecho de mata nativa. Além da cama de casal, a suíte comporta um berço ou colchão extra de solteiro e a sala tem sofá-cama para duas pessoas.

Reserve por R$ 598

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Apartamento novo e muito bem decorado, perto de tudo, muito bem localizado. Recomendo!!!"

(Fernando, julho de 2024)

Flores da Montanha

Lareira, churrasqueira e dois quartos em 100 m² Imagem: Reprodução/Airbnb

Com 100 m², o apartamento do condomínio Flores da Montanha tem lareira, churrasqueira na sacada, suíte de casal, quarto com camas de solteiro e sala de estar com mesa para seis pessoas. Há vaga para um carro na garagem.

Reserve por R$ 336

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Excelente experiência e com certeza voltaremos. Apartamento muito aconchegante e de fácil acesso." (Ari, julho de 2024)

Casa Pina

Clima de conto de fadas a 4,3 km da cidade Imagem: Reprodução/Airbnb

É uma das quatro propriedades disponíveis para aluguel em um sítio de cultivo de cogumelos, a 4,3 quilômetros do centro da cidade. O mobiliário, as janelas com vidros coloridos e o teto verde dão à casa um ar de conto de fadas.

Reserve por R$ 627

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Lugar incrível! Você está próximo do centro de Gramado, com 1001 atrações, e ao mesmo tempo pode repousar num lugar de extrema paz e tranquilidade! Cada casa tem sua história e inspirações, o que as torna ainda mais lindas, fora a riqueza de cada detalhe da sua construção. Nosso filho adorou os balanços, os peixes, o coelho, alimentar o cavalo, explorar a trilha do sítio e subir em cima da casa. Super recomendo a estadia!!" (Alan, outubro de 2024)

Região central

Na região do Natal Luz, para até seis hóspedes Imagem: Reprodução/Airbnb

A uma curta caminhada da Rua Coberta e pertinho da avenida das Hortênsias, numa área estratégica para curtir o Grande Desfile de Natal. Com camas de casal e colchões auxiliares, as duas suítes recebem até seis visitantes.

Reserve por R$ 440

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Apartamento muito bem localizado, a mais ou menos quatro quadras da rua coberta e próximo de tudo. Amplo e muito aconchegante. Pretendo voltar." (Catiéli, outubro de 2024)

