Filtro de linha com 5 tomadas está por R$ 35; o que diz quem comprou

O filtro de linha com cinco tomadas da marca Intelbras está com um desconto de 19%, custando R$ 34,90. O produto é uma opção para proteger seus equipamentos de curto-circuito e sobrecarga de energia.

Com mais de mil compras no mês passado só na Amazon, o item tem feito sucesso entre consumidores. Quer saber se vale a pena para você? Continue a leitura para saber o que o produto promete e o que diz quem já o usou.

O que a Intelbras diz sobre esse produto?

Oferece dupla proteção contra queima de equipamentos

Permite conectar cinco tomadas em disposição diagonal, o que facilitaria a entrada dos plugues

Tem chave inteligente contra curto-circuito e varistor contra surtos de tensão

Bivolt automático

Para plugues de 10 ampéres

O comprimento do cabo de força é de um metro

Possui chave liga/desliga com indicador luminoso de funcionamento

O que diz quem o comprou?

O produto tem nota média na Amazon de 4,8 (do total de cinco). Leia algumas avaliações:

Possui um bom acabamento de plástico de boa resistência. O cabo também é bom e eficiente. Botão liga e desliga parece bem ok. Recomendo. Carlos Jefferson

Cabem vários plugs e aguenta bem. Nunca falhou nem queimou. Faltou caberem carregadores. Iane

Design moderno. Ótimo acabamento e a disposição das tomadas na diagonal é excelente. GM

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores reclamam que o cabo poderia ser maior. Também há reclamações em relação ao encaixe dos plugues.

O produto funciona perfeitamente, muito útil em todos os casos. Possui uma tecnologia melhor que a de outros filtros de linha e até estabilizadores, se houver uma alteração na rede elétrica ele consegue salvar e, sua tecnologia permite que a gente não precise trocar nenhum fusível, é reutilizável. O único ponto negativo dele é que o cabo possui apenas um metro, o que limita bastante o usuário. Fernando Victor

Todas as tomadas funcionam. O único ponto negativo é o cabo, que achei pequeno, mas não chegou a atrapalhar o uso. Thaís Fernandes

O plugue da tomada é um pouco difícil de tirar e colocar de novo. De resto, é ok. Beatriz Kollet

