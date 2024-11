Colheita de trigo no RS atinge 48% da área, afirma Emater

São Paulo, 1 - A colheita do trigo no Rio Grande do Sul atinge 48% da área cultivada, segundo a Emater. "As lavouras em colheita, localizadas no Planalto e Alto Uruguai, apresentam condições mais adequadas e maior proporção de grãos com qualidade dentro do padrão comercial. Já nas regiões central, fronteira oeste, noroeste e planalto médio, a qualidade do produto colhido está abaixo do desejado", disse em nota.Quanto ao plantio da safra 2024/25, a Emater disse que 10% da área de soja está semeada, avanço de 7 pontos porcentuais em uma semana. "A evolução se deu especialmente nas grandes propriedades e em áreas onde não há trigo para colher nem arroz para semear", informou. O estande de plantas das lavouras, até o momento, é considerado satisfatório, refletindo as boas condições de umidade e temperatura do solo.