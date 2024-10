Lançamento de música póstuma de Liam Payne é adiado

LONDRES, 31 OUT (ANSA) - O lançamento do último single de Liam Payne, ex-integrante da boy band One Direction, de 31 anos, que morreu após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, foi adiado.

A informação foi divulgada na última terça-feira (29) pelo cantor norte-americano Sam Pounds, que colaborou com o artista em sua última música, e havia anunciado o evento de lançamento para a próxima sexta-feira (1º).

Em uma publicação nas redes sociais, Pounds explicou sua decisão e pediu respeito à família de Payne, falecido no dia 16 de outubro. "Hoje eu decidiu adiar 'Do No Wrong' e deixar essa decisão para todos os membros da família. Quero que todos os lucros vão para uma instituição de caridade da escolha deles (ou como eles desejarem)", escreveu.

A música póstuma é intitulada "Do No Wrong" e - nas palavras de Pounds - contém uma mensagem de esperança para os muitos fãs ao redor do mundo que lamentaram a morte de Payne.

O ex-vocalista da boy band britânica iniciou uma colaboração musical com o artista norte-americano nos últimos meses. O hit - planejado em três versões, inclusive à cappella - deveria ter representado apenas o primeiro capítulo da parceria.

"Ainda não é o momento. Ainda estamos todos de luto pela morte de Liam e quero que a família tenha seu momento de luto em paz e em oração. Vamos todos esperar", acrescentou ele, que não divulgou nova data de lançamento.

De acordo com as investigações das autoridades argentinas e os resultados preliminares da autópsia, a morte de Payne ocorreu devido a uma crise devido ao uso de drogas. No passado, a estrela pop já havia falado abertamente sobre os seus problemas de dependência, tendo como pano de fundo uma vida que na última fase se tornou cada vez mais indisciplinada também em termos de relacionamentos amorosos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.