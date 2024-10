Ao menos 30 palestinos morrem em ataques israelenses e hospital atingido, diz ministério de Gaza

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Pelo menos 30 palestinos foram mortos em ataques militares israelenses na Faixa de Gaza na quinta-feira, principalmente no norte, onde um ataque atingiu um hospital, incendiando suprimentos médicos e interrompendo as operações, disseram as autoridades de saúde do enclave.

Os militares israelenses acusam o grupo militante palestino Hamas de usar o Hospital Kamal Adwan, em Beit Lahiya, para fins militares e disseram que "dezenas de terroristas" têm se escondido lá. Autoridades de saúde e o Hamas negam a acusação.

O norte de Gaza, onde Israel disse em janeiro que havia desmantelado a estrutura de comando do Hamas, é atualmente o foco principal do ataque militar no enclave. No início deste mês, o país enviou tanques para Jabalia, Beit Hanoun e Beit Lahiya para expulsar os militantes que, segundo ele, haviam se reagrupado na área.

Eid Sabbah, diretor de enfermagem do Kamal Adwan - que fica em Beit Lahiya - disse à Reuters que alguns funcionários sofreram queimaduras leves depois que o ataque israelense atingiu o terceiro andar do hospital.

Não houve relatos de vítimas no hospital, que foi invadido e brevemente ocupado pelas forças israelenses na semana passada. Israel disse ter capturado cerca de 100 supostos militantes do Hamas naquele ataque. Os tanques israelenses ainda estão estacionados nas proximidades.

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, administrado pelo Hamas, pediu a todos os órgãos internacionais que "protejam os hospitais e a equipe médica da brutalidade da ocupação (israelense)".

Os militares israelenses afirmaram que suas forças estão operando na área do hospital com base em informações de inteligência sobre a presença de terroristas e infraestrutura terrorista nas proximidades.

"Durante a operação, descobriu-se que dezenas de terroristas estavam escondidos no hospital, alguns até se passando por funcionários do hospital", disseram os militares em um comunicado após o ataque de quinta-feira.

A organização beneficente Médicos Sem Fronteiras (MSF) afirmou na quinta-feira que um de seus médicos no hospital, Mohammed Obeid, foi detido no último sábado pelas forças israelenses. A organização pediu a proteção dele e de toda a equipe médica que "está enfrentando uma violência terrível enquanto tenta prestar assistência".

A guerra de Gaza começou depois que militantes liderados pelo Hamas atacaram Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e levando 251 reféns para Gaza, de acordo com os registros israelenses.

O ataque subsequente de Israel a Gaza matou mais de 43.000 palestinos e reduziu a maior parte do enclave a escombros, segundo as autoridades palestinas.