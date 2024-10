Wall Street fecha em baixa e digere novos resultados trimestrais

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (30) após resultados trimestrais variados das empresas, em um contexto de cautela antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

O Dow Jones caiu 0,22%, o Nasdaq, voltado para tecnologia, recuou 0,56%, e o S&P 500 baixou 0,33%.

A praça nova-iorquina recebeu nesta quarta uma nova rodada de indicadores econômicos, entre eles a primeira estimativa do PIB para o terceiro trimestre, publicada pelo Departamento de Comércio.

A economia americana teve um crescimento sólido de 2,8% ao ano no terceiro trimestre, mas ficou aquém das expectativas do mercado.

No período de julho a setembro, a maior economia do mundo cresceu impulsionada pelo consumo e pelo gasto público. A expansão de 2,8% foi inferior aos 3% ao ano do segundo trimestre, de acordo com a estimativa preliminar do Departamento de Comércio.

Os analistas esperavam exatamente um crescimento de 3% no PIB, segundo o consenso reunido pela Briefing.com.

Além disso, a contratação no setor privado dos Estados Unidos superou as previsões em outubro, ficando significativamente acima do mês anterior, conforme dados publicados nesta quarta pela firma ADP.

O número de novas contratações foi de 233 mil este mês, enquanto os analistas previam 113 mil, segundo o consenso da Market Watch.

Esses dados "indicam níveis de atividade econômica bastante sólidos", disse à AFP Patrick O'Hare, da Briefing.com.

Na quinta-feira, Wall Street receberá o índice de inflação PCE, o mais acompanhado pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), que estabelece as taxas de juros de referência.

Na sexta, será a vez do relatório de emprego, mas esses números podem ser afetados pela passagem de vários furacões, adverte Adam Button, da ForexLive. O relatório da ADP não levou isso em conta.

A incerteza sobre a eleição americana de 5 de novembro também pesa sobre o mercado, aponta O'Hare. "É a razão pela qual há essa oscilação" do mercado "há algumas semanas", acrescentou.

Entre os destaques do dia estão Alphabet (+2,92%), que publicou seus resultados trimestrais na terça-feira, muito acima das expectativas dos analistas.

Pela mesma razão, Reddit (+41,97%) e Snap (+15,89%), a empresa-mãe do Snapchat, também dispararam.

"Outros resultados não foram tão bem recebidos", destacou O'Hare.

A fabricante de máquinas Caterpillar (-2,71%) teve uma queda de 4% na receita, para 16,11 bilhões de dólares, devido a menores volumes de vendas.

A Chipotle (-7,87%) também não alcançou os resultados esperados e caiu.

A gigante de semicondutores AMD perdeu 10,62% e arrastou o restante do setor, com Nvidia (-1,36%), Broadcom (-1,45%), Micron (-3,79%), Intel (-2,66%) e Marvell Technology (-2,44%) fechando em baixa.

