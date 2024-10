StoneX eleva previsão de consumo de ciclo Otto no Brasil a 59,3 bi de litros em 2024

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O consumo de gasolina e etanol (ciclo Otto) no Brasil deve alcançar 59,3 bilhões de litros em 2024, estimou nesta quarta-feira a StoneX, elevando em aproximadamente 300 milhões de litros sua previsão, diante de uma melhora gradual de condicionantes econômicas.

Com a nova previsão, a expectativa é de um aumento de 3,6% no consumo de ciclo Otto no país neste ano ante 2023.

"O fluxo de veículos está 3% maior no acumulado do ano contra 2023, assim como as previsões para o crescimento do PIB brasileiro aumentam mês a mês, saindo de 2% em abril para 3,1% atualmente", afirmou a StoneX em relatório.

"Essa melhora gradual das condicionantes econômicas proporcionou aumentos mais expressivos na demanda nacional de ciclo Otto, a qual apresentou altas anuais atípicas em janeiro, abril e julho (+9,5%, 9,2% e 8,4%, respectivamente)."

Até setembro, a demanda por ciclo Otto no Brasil somou 43,6 bilhões de litros, alta anual de 3,2%. Já para o último trimestre do ano, a StoneX prevê um crescimento do consumo de ciclo Otto de 4,6% na base anual.

Para 2025, é esperado um aumento de 1,7% na busca brasileira por ciclo Otto, podendo ultrapassar 60 bilhões de litros.

ETANOL E GASOLINA

A alta do ciclo Otto neste ano deverá ser puxada pela demanda pelo etanol hidratado, cujas vendas devem crescer 31,7% em 2024 ante o ano anterior, para 21,1 bilhões de litros, diante de uma maior competitividade do biocombustível versus a gasolina, sua concorrente direta nas bombas.

"Vale lembrar, as vendas do hidratado seguem uma tendência de crescimento desde o último trimestre de 2023, guiadas por uma paridade favorável a partir de mudanças tributárias, assim como pelo impacto da safra recorde de cana em 2023/24 (abr-mar) no centro-sul", afirmou o relatório da StoneX.

Até setembro, foram vendidos 15,72 bilhões de litros do biocombustível, 42,9% acima do registrado em 2023, destacou a StoneX.

Para 2025, entretanto, a consultoria prevê que a demanda por etanol hidratado tende a cair ante o ano anterior, diante de perspectivas para um recuo na produção de etanol de cana, que deverá afetar a competitividade do biocombustível.

Já para a gasolina, a StoneX prevê uma queda de 3,2% na demanda no Brasil neste ano ante 2023, para 44,5 bilhões de litros.

Considerando os dados entre janeiro e setembro, as vendas nacionais de gasolina C somaram 32,5 bilhões de litros, uma queda de 5,6% em comparação com o mesmo período no ano passado, disse a StoneX, citando dados da reguladora ANP.

Para 2025, mesmo com uma paridade ainda competitiva para o etanol hidratado em alguns Estados consumidores mais relevantes, a expectativa é de que a demanda por gasolina C volte a aumentar, com o indicador ficando acima de 46 bilhões de litros, uma alta de 3,4% na comparação com 2024.

(Por Marta Nogueira)