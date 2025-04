Programa especial sobre o papa vai ao ar neste sábado na TV Brasil

Neste sábado, a partir das 12h15, a TV Brasil exibe um programa especial sobre o legado do papa Francisco. Com entrevistas com especialistas em estúdio e reportagens especiais, a atração vai relembrar a atuação inovadora e inclusiva do pontífice à frente da Igreja Católica. O programa contará ainda com entradas ao vivo da equipe de reportagem da emissora pública que estará no Vaticano, acompanhando a despedida do papa e os próximos passos para a escolha de seu sucessor.

Além do legado de Francisco, o primeiro papa latino-americano, o programa vai analisar com a ajuda de especialistas os caminhos da Igreja a partir da escolha do novo pontífice, além de detalhar como funcionará o conclave que vai indicar o seu sucessor. A apresentação do especial será de Caroline Lasneaux.

Funeral

Serviço

Chefes de Estado de todo o mundo, incluindo o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deverão comparecer ao funeral do papa Francisco, marcado para sábado (26) às 10h (5h no horário de Brasília). Airá transmitir flashes ao vivo durante a programação com os principais detalhes do evento, que contará com um forte esquema de segurança

Especial Papa Francisco - TV Brasil

Sábado (26), a partir das 12h15