Snipers, bazuca antidrone e 4.000 homens: a segurança do funeral do papa

O funeral do papa Francisco, no sábado, contará com um forte esquema de segurança. As autoridades preparam um grande efetivo e diversos recursos para lidar com as mais de 200 mil pessoas e esperadas na Praça de São Pedro, além de centenas de autoridades.

O que aconteceu

Ao menos 4 mil agentes de segurança estarão trabalhando no funeral. Cerca de 2 mil carabineri (policiais que integra as Forças Armadas italianas) já foram mobilizados, e deverão contar com reforços de outras forças de segurança, como a polícia local de Roma, que também empregará cerca de 2 mil agentes entre amanhã e sábado, segundo a mídia local.

Haverá ainda atiradores de elite posicionados em edifícios e bazucas antidrone na área da Praça de São Pedro. Trata-se de um equipamento que interfere no sinal entre o drone e o controlador, fazendo com que o aparelho seja guiado até o pouso.

Além dos 4 mil agentes de segurança, estará em vigor uma zona de exclusão aérea sobre o Vaticano e Roma. Em solo, a região ao redor da Praça de São Pedro será isolada até sábado, com detectores de metais, uso de equipamentos para detecção de explosivos e também drones das forças de segurança.

As ruas ao redor do Vaticano serão fechadas ao tráfego no sábado. As autoridades estão avaliando a melhor rota para a procissão que levará o caixão até a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde Francisco escolheu ser enterrado.

Fabio Ciciliano, chefe do Departamento Nacional de Proteção Civil, disse que as pessoas poderão se reunir não apenas na Praça de São Pedro, mas também ao longo dos 4 km que separam o Vaticano de Santa Maria Maggiore, do outro lado do rio Tibre.

Os aeroportos de Fiumicino e Ciampino também operam com medidas de segurança reforçadas. A estimativa é que eles recebam 1,8 milhão de passageiros entre 17 e 27 de abril, segundo a RAI. Os aeroportos também devem receber algumas das mais de 130 delegações estrangeiras esperadas para o funeral.

O aspecto mais complexo é a chegada de muitas autoridades de todo o mundo, que se reunirão em Roma para chegar a um único ponto

Roberto Massucci, chefe de polícia de Roma, à rádio RTL 102.5.

O funeral começará às 5h de sábado, pelo horário de Brasília (10h no horário do Vaticano).

*com informações da Reuters.