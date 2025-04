GWM terá picape a diesel e novo SUV de sete lugares fabricados no Brasil

A GWM confirmou durante o Salão de Xangai, na China, a fabricação de mais dois modelos no Brasil. Além do Haval H6, a esperada picape média Poer também será produzida na fábrica em Iracemápolis (SP), assim como um novo SUV de sete lugares derivado da caminhonete.

A Poer chegará ao Brasil no segundo semestre deste ano em duas versões, com visuais, equipamentos, posicionamentos de preço e motorizações diferentes: terá opções a diesel e híbrida plug-in movida a gasolina. Ambas serão produzidas no interior de São Paulo, mas não serão lançadas ao mesmo tempo - a primeira chegará no segundo semestre deste ano.

Ricardo Bastos, diretor de assuntos institucionais da GWM, explicou que a chegada de uma opção a diesel foi uma demanda dos concessionários e que este tipo de motorização já é vendido em outros países. Até então, a marca contava com apenas modelos eletrificados no Brasil.

Picape Poer será vendida no Brasil em versões a diesel e híbrida plug-in, esta com cerca de 1.000 km de autonomia Imagem: Daniel Neves/UOL

"Nossa ideia é que a nossa picape cubra todos os segmentos, e não apenas quem usa apenas na cidade. Se tenho uma picape a diesel, e essa é uma demanda que tem, passo a ser uma empresa que tem todas as tecnologias", disse Bastos.

A Poer é uma picape com carroceria sobre chassi que, em mercados onde oferece a versão a combustão, conta com motor 2.4 turbodiesel que entrega 180 cv de potência e quase 49 kgfm de torque.

Já o modelo híbrido plug-in tem propulsor 2.0 turbo a gasolina atrelado a outros dois elétricos, com 408 cv de potência combinada e 76,5 kgfm de torque. A autonomia é de até mil km e em ambas a capacidade de carga é de 1 tonelada.

Início de produção no Brasil

Interior da picape da GWM traz acabamento caprichado e central multimídia com tela de alta resolução Imagem: Daniel Neves/UOL

Durante a conversa com os jornalistas, Bastos confirmou que a fábrica em Iracemápolis será inaugurada entre junho e julho. A GWM tem acertado os últimos detalhes sobre uma visita do presidente Lula (PT) para definir o evento que marcará o início da produção.

O complexo fabril será inaugurado com protótipos, partindo para a fabricação de veículos em série dois meses após o início do período de testes. A princípio são 400 funcionários já contratados, mas o objetivo é chegar a 800 até o fim do ano.

As quatro versões do Haval H6 serão os primeiros carros a serem produzidos, mas a programação é de que pouco depois comece a ser fabricada a picape Poer e o novo SUV. Ainda está andamento a construção de um novo prédio na fábrica em Iracemápolis para abrigar um centro de pesquisa e desenvolvimento.

O investimento será de R$ 4 bilhões, que fazem parte de um aporte de R$ 10 bilhões até 2032.

Haval nacional e novos produtos

SUV de luxo Wey 07 também está confirmado pela GWM no Brasil, mas virá importado da China Imagem: Daniel Neves/UOL

Bastos afirmou que inicialmente todas as peças para a produção do Haval virão da China, mas que não se trata de um modelo CKD. O executivo afirma que o sistema de montagem será 'peça por peça', com alíquota reduzida e programação de troca por opções nacionais.

Os modelos nacionais não terão o mesmo visual dos apresentados no Salão de Xangai, e sim versões adaptadas para o mercado local. A ideia é que eles passem a ser exportados para países do Mercosul, em substituição ao importado fabricado na China. O objetivo é atingir a marca de 50 mil unidades produzidas por ano.

Sobre o SUV de sete lugares, a GWM diz que não será a 'picape fechada', mas sim um utilitário 'de verdade'. A promessa é de espaço confortável para os ocupantes da terceira fileira de bancos.

A marca também confirmou o interesse em produzir SUVs em uma faixa de até R$ 200 mil, em busca de maior volume de vendas. O Haval H4 surge como candidato para chegar entre 2026 e 2027, mas ainda não há uma previsão oficial.

Além dos modelos produzidos no Brasil, a GWM confirmou a vinda do SUV grande de luxo Wey 07 para o país, vindo da China e abrindo espaço para mais uma linha de produtos no mercado brasileiro. Com apelo mais urbano, o utilitário de seis lugares chegará no segundo semestre deste ano com motor híbrido plug-in.

Por fim, o elétrico Ora 03 passará por um reposicionamento de preço na linha 2025, ficando mais caro e evitando uma 'guerra de preços' com o BYD Dolphin. Ele ainda receberá uma nova versão intermediária, que estará entre o modelo de entrada e a opção GT.

*Viagem a convite de GWM e Stellantis