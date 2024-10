Marfrig: autoridade uruguaia negou recurso para venda de unidades para Minerva

São Paulo, 30 - A Marfrig informou na manhã desta quarta-feira, 30, que a Comissão de Promoção e Defesa da Concorrência do Uruguai (CDPC) negou o recurso para a venda das unidades de abate de bovinos de Colônia, Salto e San José para a Minerva.Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a empresa destacou que a aprovação pela comissão era necessária para finalizar a venda, conforme o contrato que previa um preço de R$ 675 milhões, com possíveis ajustes contratuais e depositado em conta garantia.Também em fato relevante, a Minerva informou que está analisando os detalhes da decisão e planeja apresentar recurso em breve. A decisão ainda pode ser contestada administrativamente junto ao Ministério de Economia e Finanças do Uruguai ou judicialmente.A companhia também ressaltou que a decisão afeta apenas a operação no Uruguai, sem impactar a aquisição de unidades industriais e comerciais na Argentina, Brasil e Chile, concluída em 28 de outubro de 2024.