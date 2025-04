Moraes multa Allan dos Santos em R$ 15 mil pelo uso de redes sociais

Do UOL, em São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), aplicou uma multa de R$ 15 mil ao blogueiro Allan dos Santos por descumprir a ordem de não usar mais as redes sociais.

O que aconteceu

Foragido da Justiça, Moraes relembrou que foram impostas "diversas medidas cautelares" contra Allan dos Santos, como a proibição de usar as redes sociais. Segundo o ministro, as redes sociais do blogueiro eram utilizadas "incessantemente" para reprodução de "conteúdo criminoso".

Contudo, o blogueiro tem desrespeitado a decisão de ficar fora das redes, segundo Moraes. "O investigado desrespeitou flagrantemente a medida referida, criando novas publicações com conteúdo ilícito na rede social X", diz.

Allan dos Santos mora nos Estados Unidos desde 2020. Ele é investigado também em outro inquérito da PF que apura a atuação de uma campanha para atacar e expor dados de investigadores que atuaram nos casos envolvendo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados. Foi no âmbito dessa investigação, revelada pelo UOL, que Moraes determinou no ano passado, novamente, a prisão de Allan dos Santos.

Há duas semanas, Moraes determinou que as empresas Meta e X informassem à Polícia Federal os dados de contas de perfis utilizadas pelo blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. Investigadores queriam acesso aos dados de quem criou uma conta secundária usando o nome de Allan dos Santos no Instagram, e também de todas as postagens dessa conta e de outra no X realizadas entre junho de 2024 e fevereiro deste ano.

Ambas as contas estão fora do ar. O blogueiro está proibido por Moraes de criar novos usuários nas redes sociais, mas vem tentando driblar a decisão. Allan dos Santos também é alvo de duas ordens de prisão expedidas por Moraes, mas está foragido nos EUA. O país não tem perspectiva de extraditá-lo, já que as condutas apontadas pelo STF nas ordens de prisão não seriam consideradas crime pelas leis norte-americanas.