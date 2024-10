Itália prende brasileira acusada de matar bebê em vaso sanitário

PÁDUA, 30 OUT (ANSA) - Uma ítalo-brasileira foi presa nesta quarta-feira (30) na província de Pádua, no norte da Itália, após seu bebê recém-nascido ter sido encontrado morto no banheiro de seu apartamento.

Melissa Russo, de 29 anos, é suspeita de homicídio qualificado por ter dado à luz um bebê e supostamente o ter colocado na água do vaso sanitário e apertado a descarga, fazendo com que a criança se afogasse.

Segundo as autoridades, a mulher está sob custódia no hospital, enquanto são realizadas as primeiras investigações.

Em nota, o Ministério Público de Pádua explicou que "o recém-nascido foi encontrado morto dentro do vaso sanitário e parecia estar totalmente formado".

Russo chegou há alguns meses da Puglia em Piove di Sacco e trabalhava em uma boate embaixo do apartamento onde morava com outros colegas.

Relatos apontam que ela já chegou ao Vêneto grávida, mas não contou para ninguém. Apesar de tentar esconder a barriga com uma espécie de cinto, a ítalo-brasileira foi descoberta por algumas pessoas, que chegaram a notar a gravidez.

"Eu tinha notado a gravidez, embora ela negasse, dizendo que tinha problemas de saúde. Não acreditei, mas não quis investigar", afirmou o ex-proprietário da boate, cuja identidade não foi revelada, enfatizando que ela, aparentemente, não tinha para onde ir e por isso permitiu que ficasse mais tempo.

"Ela era uma boa menina, se eu achasse que ela seria capaz de fazer algo assim eu a teria expulsado imediatamente", acrescentou.

Informações preliminares indicam que a mulher teria dado à luz sozinha em casa e depois teria ligado para alguns colegas que trabalhavam com ela. Nesse momento, os serviços de emergência foram chamados e encontraram o corpo.

A prefeita de Piove di Sacco, Lucia Pizzo informou que Russo não consta como residente no cartório da cidade e que seu caso é totalmente desconhecido dos serviços sociais. (ANSA).

