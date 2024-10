Nogueira cutuca Tarcísio para 2026: 'Presidência não é concurso público'

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, criticou Tarcísio de Freitas (Republicanos) e disse que o governador está "deixando a desejar" na articulação política, se quiser ser candidato à Presidência em 2026.

Em entrevista ao jornal O Globo publicada hoje (30), o ex-ministro do governo Bolsonaro afirmou que admira o governador por sua competência, mas que uma disputa presidencial "não é concurso público".

"Sou um admirador do Tarcísio, mas acho que a competência dele talvez seja o maior obstáculo. Nós temos um problema", disse o presidente do PP. Nogueira tem declarado que Jair Bolsonaro (PL) deve ser o candidato a presidente da direita em 2026, se o ex-presidente deixar de ser inelegível —parlamentares bolsonaristas articulam uma anistia para que isso aconteça.

"Presidência não é concurso público"

Para o presidente do PP, Tarcísio precisa ter visão de que o sucesso na vida pública não se mede apenas com conquistas pessoais e pelos anos de formação universitária.

Ele pode vir a se tornar o candidato do presidente Bolsonaro para 2026, mas São Paulo, desde Jânio, não elege um presidente e, quando elegeu, foi por sete meses.

Poucos políticos têm o currículo dele. Um homem que se formou em escola militar de engenharia e passou em um dos concursos mais disputados do país, mas Presidência não é concurso público. Os melhores presidentes não passaram em concurso: Getúlio, Bolsonaro, Juscelino. São pessoas que têm uma visão de país.

Senador Ciro Nogueira (PP-PI), em entrevista a O Globo

Tarcísio é formado em Ciências Militares pela Aman (Academia Militar das Agulhas Negras). O governador também tem diploma de engenheiro civil e concluiu mestrado em engenharia de transporte pelo Instituto Militar de Engenharia. Antes de entrar para a política, foi diretor-executivo do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), coordenador-geral de auditoria da área de transportes na CGU (Controladoria-Geral da União) e consultor legislativo da Câmara.

Líder do PP diz que insatisfação é generalizada

Nogueira afirma que, entre os partidos que orbitam Tarcísio, o PSD de Gilberto Kassab é o único que está "feliz". Segundo levantamento feito pelo UOL, a legenda vai governar, através das prefeituras que conquistou nas eleições, a maioria da população brasileira: 37 milhões de pessoas.

Os governadores de São Paulo pensam, às vezes, que São Paulo é um país e que ele está acima do Brasil, e isso não pode acontecer com o Tarcísio.

Ele [Tarcísio de Freitas] está deixando a desejar muito na articulação política. Tem muita insatisfação no nosso partido, no União Brasil, no partido dele, no PL. Hoje só tem um partido que está feliz, com o qual não sei se ele vai contar [em 2026] porque é um partido mais governista, o PSD.

Bolsonaro é quem decide candidato de 2026

Líder do PP diz, que na situação atual, Tarcísio ainda é a "melhor" opção para representar a direita em 2026, mas é o ex-presidente quem vai bater o martelo sobre esse representante.

O melhor candidato hoje, pelas pesquisas, é o Tarcísio, se ele for capaz de aglutinar esses partidos. Mas isso depende da articulação dele e também do apoio do presidente Bolsonaro.

Fiz pesquisa colocando o meu nome, da Tereza Cristina (senadora do PP), do (Ronaldo) Caiado (governador de Goiás, do União), do Ratinho Jr. (governador do Paraná, do PSD). Todos ali têm um porcento e qualquer um vai para 30 pontos com o apoio do Bolsonaro. A força eleitoral dele é muito grande e quem vai decidir quem é o candidato da direita vai ser ele.

O TSE declarou Bolsonaro inelegível até 2030 por convocar uma reunião oficial do governo com embaixadores para fazer ataques às urnas eletrônicas — o evento foi transmitido pela TV Brasil.