Carro ou barco? BYD lança SUV híbrido que consegue flutuar na água

Braço de luxo da BYD na China, a YangWang apresentou nesta semana seu mais recente SUV híbrido, batizado como U8. O veículo, com sua habilidade de 'giro de tanque', consegue navegar em águas profundas, inclusive em marcha a ré, o que seria impensável em qualquer situação de entrar água e não afogar o motor.

Em um vídeo divulgado pela DiscoverChinaAuto, o U8 é visto entrando em uma piscina gigante e, para o espanto dos espectadores, começa a flutuar.

Com um peso de 3.460 kg, o SUV híbrido demonstra sua capacidade de se manter à tona, enquanto seu sistema de quatro motores elétricos, com um total de 1.180 cavalos de potência, permite que o veículo se movimente na água. A façanha é realizada graças ao sistema de extensão de alcance que utiliza um motor de combustão de quatro cilindros, complementando o trem de força elétrico.

Quando o U8 atinge uma profundidade suficiente, sua frente pesada mergulha na água, enquanto a traseira permanece emergida, permitindo que o veículo flutue e se movimente com a ajuda de seus motores elétricos independentes.

O sistema de direção do U8 permite que ele manobre na água sem a necessidade de girar as rodas dianteiras, que seriam ineficazes sob tais condições. Em vez disso, o veículo utiliza sua capacidade de tração integral 'giro de tanque' para navegar, ajustando a potência entre as rodas conforme necessário para mudar de direção e acelerar.

Embora o processo seja lento, o U8 consegue avançar, executar uma manobra de três pontos e sair da água com sucesso. A BYD afirma que o SUV pode permanecer flutuando por até 30 minutos, uma margem de segurança impressionante para situações de emergência.

Apesar da demonstração, é preocupante a quantidade de água que escorre das soleiras das portas e da tampa do porta-malas do U8, um lembrete de que, embora o veículo possa flutuar, ele não é completamente selado contra a entrada de água.

No entanto, em uma situação de emergência, como uma inundação repentina, a capacidade de flutuação do U8 pode ser um recurso vital para a segurança dos passageiros.

Com a promessa de entregas na China já para este ano, o U8 Premium Edition tem um preço inicial equivalente a pouco mais de R$ 913 mil. O modelo ainda oferece carregamento rápido de até 110 kW, permitindo um reabastecimento de 30 a 80% em apenas 18 minutos.

Para aqueles que preferem a conveniência do carregamento sem fio, o U8 vem equipado com três pontos de carregamento sem fio que permitem uma carga de 50 kW, permitindo um reabastecimento eficiente e sem esforço.

A funcionalidade Vehicle-to-Load (V2L) do U8, com uma capacidade de 6 kW, transforma o SUV em uma fonte de energia móvel, capaz de alimentar dispositivos eletrônicos por até 25 horas. O interior do U8 vem ainda com estofamento em couro, acabamento em madeira e uma profusão de telas.

