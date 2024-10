Pacheco defende fim da reeleição para presidente em evento do Lide

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu o fim da reeleição para presidente no Brasil.

A fala ocorreu nesta terça-feira (29) durante participação no LIDE Brazil Conference London, evento promovido pelo Lide, UOL e Folha de S.Paulo, que reúne líderes políticos, empresariais, além de investidores brasileiros e britânicos.

O que aconteceu

Presidente do Senado defende mandatos presidenciais sem reeleição. "Temos esse compromisso de inteligência artificial, de mercado de crédito de carbono, de reforma tributária, de Código Eleitoral e o fim da reeleição no Brasil, com um mandato de cinco anos", declarou.

Fala ocorreu em debate sobre ESG no evento. Com Pacheco, estiveram na mesa o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB); José Luis Blasco, CEO da Acciona Carbon e diretor de sustentabilidade da Acciona; Patricia Iglecias, professora de direito civil por danos ao meio ambiente na USP — ela foi presidente da Cetesb de 2019 a 2023 e secretária do Meio Ambiente do estado de São Paulo de 2015 a 2016; Rose Easton, diretora de ecossistemas de investimento responsável da Principles for Responsible Investiment (PRI); e Aguinaldo Ballon, CEO da Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro).