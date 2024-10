Evento Lide reúne lideranças políticas e empresarias em Londres

Começa nesta terça-feira (28) o Lide Brazil Conference London, evento promovido pelo Lide, UOL e Folha de S.Paulo que reúne líderes políticos, empresariais, além de investidores brasileiros e britânicos.

Com uma programação que abordará temas como desenvolvimento sustentável, transição energética, agronegócio e inovação financeira, o evento conta com cinco painéis transmitidos ao vivo pelo Canal UOL.

O que aconteceu

Importância de diálogo internacional. O presidente do grupo no Reino Unido, Breno Silva, destacou que a conferência representa uma oportunidade crucial para que o Brasil se afirme internacionalmente. "Essa é uma oportunidade de mostrar que o Brasil é grande. Um pouco mais de um ano e meio depois, a gente vê que o Brasil tem sido o centro das atenções do mundo, e essa conferência é mais um lugar onde nós podemos ter diálogos que impactam, diálogos que podem fazer diferença e que podem ajudar o nosso país a se posicionar de uma maneira," afirmou.

O papel do Reino Unido na relação bilateral. Para o presidente da UK Finance, Robert Wigley, a relação entre Brasil e Reino Unido apresenta um potencial significativo. "O Reino Unido pode ajudar para promover a relação entre as nossas duas grandes nações," pontuou, ressaltando o interesse britânico em fortalecer as trocas econômicas e diplomáticas com o Brasil.

Sustentabilidade como eixo de desenvolvimento. Sérgio Dávila, diretor de Redação da Folha de S.Paulo, sublinhou o papel da imprensa na discussão de temas críticos para o Brasil, incluindo a modernização financeira e os investimentos estrangeiros. "Para nós da Folha, a sustentabilidade deveria ser a espinha dorsal do desenvolvimento de qualquer país no atual cenário de mudança climática," enfatizou Dávila.

Protagonismo do UOL em debates nacionais e lançamento de novo canal. O CEO do UOL, Paulo Sâmia, destacou o papel fundamental da mídia na promoção de diálogos entre sociedade, governo e empresariado. Ele anunciou ainda o lançamento da nova TV a cabo do UOL, que visa ampliar o alcance das discussões para novos públicos.

A mídia, como um todo, tem um papel fundamental de promover eventos como esses e o UOL se coloca numa posição muito importante, porque há 28 anos estamos falando com o público e agora um público cada vez mais jovem, que cada vez mais tem que estar integrado nesse tipo de discussão.

Paulo Sâmia, CEO do UOL

Estreitamento comercial Brasil-Reino Unido. O embaixador do Brasil junto ao Reino Unido, Antonio Patriota, lembrou o bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e Reino Unido que será celebrado em 2025. Patriota frisou, ainda, a importância do respeito demonstrado pelo Reino Unido ao Brasil como um país de democracia, sustentabilidade e paz.

João Doria propõe fortalecimento dos laços econômicos bilaterais. João Doria, ex-governador de São Paulo e co-chairman do Lide, também reforçou a relevância de uma parceria mais sólida entre Brasil e Reino Unido, vislumbrando um futuro acordo comercial.

Papel do Lide na internacionalização do Brasil. Para o ex-presidente Michel Temer, a parceria entre o Lide e o Itamaraty é essencial para fortalecer a imagem do Brasil no exterior, favorecendo sua projeção global.

Rodrigo Pacheco reforça destaque do Brasil em fóruns internacionais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), destacou a visibilidade do Brasil no cenário mundial ao presidir o G-20. "O Brasil vive um momento muito singular ao presidir o G-20 nos próximos dias, recebendo autoridades do mundo todo," disse. Ele ressaltou ainda a importância da Conferência do Clima da Amazônia, prevista para Belém em 2025, um evento que ele considera de "grande responsabilidade para o Brasil".

Arthur Lira participa virtualmente . O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, participou do evento por meio de videoconferência.

Evento reúne líderes políticos, empresariais, além de investidores. Representando o UOL e a Folha de S. Paulo, estiveram presentes no painel de abertura o CEO do UOL Paulo Samia e o diretor de Redação da Folha de S.Paulo Sérgio Dávila. Os representantes do Lide foram João Doria Neto que preside o grupo de empresários; Vittorio Furlan Vieira, presidente do Lide Futuro; o ex-governador de São Paulo e atual co-chairman do Lide João Doria; e Breno Silva, presidente do grupo no Reino Unido. Além deles, estiveram presentes Michel Temer, ex-presidente do Brasil; Antonio Patriota, embaixador do Brasil junto ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte; Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal e presidente do Congresso Nacional e Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados que participou por vídeo; os ex-senadores Romero Jucá e Cássio Cunha Lima; e Robert Wigley, presidente da UK Finance.