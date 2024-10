'Seja você mesma': Juliana Paes será estrela de Radiesse, da Merz

Juliana Paes será a nova embaixadora de Radiesse Collection, produto da farmacêutica Merz Aesthetics.

A atriz estrelará as próximas campanhas do bioestimulador regenerativo de colágeno, que serão veiculadas no Brasil.

O que aconteceu

A farmacêutica Merz Aesthetics acaba de lançar sua campanha 'Be Yourself' (ou 'Seja você mesma', em inglês). A ação publicitária foi desenvolvida pelo A-Lab, laboratório de conteúdo do Grupo Dreamers.

Juliana Paes será a nova embaixadora da marca. A atriz estará nas campanhas que serão veiculadas no Brasil, em redes sociais, mídia exterior, materiais de endomarketing e ações realizadas dentro de clínicas.

A estratégia também terá parcerias com influenciadoras e especialistas da área. O objetivo da iniciativa é 'convidar mulheres a abraçarem sua autenticidade com confiança'.

Precisamos reforçar a autoestima feminina e procedimentos estéticos. Desde o começo, o objetivo é mostrar como as mulheres podem expressar sua beleza, sempre de forma natural. E a Juliana Paes é o retrato dessa beleza natural.

Carlos Regis, diretor de marketing e excelência da Merz

A campanha teve como base um estudo da Mintel, que aponta que 81% dos brasileiros adultos afirmam que 'marcas de beleza deveriam oferecer mais comprovações científicas sobre seus produtos'.

Com o aumento da procura por procedimentos estéticos não-invasivos que façam a reposição da produção de colágeno, a empresa espera seguir com o crescimento de 2 dígitos que tem acompanhado nos últimos anos.