Porto de Santos movimenta 7,7% mais cargas até setembro; açúcar é destaque

São Paulo, 28 - O Porto de Santos movimentou 137,4 milhões de toneladas de cargas de janeiro a setembro, 7,7% mais em relação ao mesmo período de 2023, recorde para o período. Em nota, a Autoridade Portuária (APS) informou que os desembarques de cargas cresceram 11,2% no período, somando 35,4 milhões de toneladas. Os embarques avançaram 6,5%, totalizando 102,0 milhões de toneladas. Considerando apenas o mês de setembro de 2024, o Porto de Santos movimentou 16 milhões de toneladas, retração de 1,5% em relação ao mesmo mês de 2023.Os granéis sólidos, um dos principais segmentos de cargas movimentadas, atingiram no acumulado do ano 71,6 milhões de toneladas, crescimento de 1,7% em relação ao ano anterior. Um dos destaques foi o açúcar, cujas exportações cresceram 33,0%."Os granéis líquidos, que incluem combustíveis e outros produtos químicos, também alcançaram uma marca histórica no acumulado de janeiro a setembro de 2024, com 14,5 milhões de toneladas movimentadas, um crescimento de 2,0% em relação ao mesmo período de 2023. Os destaques foram os aumentos na movimentação de óleo diesel e gasóleo (+9,8%) e gasolina (+40,7%)", disse o porto em nota.A movimentação de contêineres somou 44,4 milhões de toneladas de janeiro a setembro, 21,6% acima do mesmo período de 2023. A movimentação de contêineres, em unidades TEU, também atingiu recordes chegando a 4,0 milhões de TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), crescimento de 15,8%.