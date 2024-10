Israel derrotou Hamas no âmbito militar, diz ministro italiano

ROMA, 28 OUT (ANSA) - O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, que chegou nesta segunda-feira (28) a Israel para uma série de encontros institucionais, afirmou que o país judeu derrotou militarmente o grupo fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza.

A declaração está em um novo livro do jornalista e apresentador de TV italiano Bruno Vespa, que será lançado oficialmente no próximo dia 30 de outubro.

"Acredito que Israel venceu o Hamas no âmbito militar. O grupo árabe sofreu um golpe definitivo naquilo que o fez tornar-se uma organização militar. Permaneceu em pé uma organização terrorista de 7 ou 8 mil pessoas que Israel pode combater sem precisar usar de ataques que atinjam inocentes", disse Crosetto no volume.

Segundo o livro de Vespa, o ministro ainda teria pedido a seu homólogo israelense, Yoav Gallant, que as tropas de Israel não atacassem a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), bem como um cessar-fogo em Gaza.

Por outro lado, Crosetto afirmou que o grupo xiita Hezbollah é "um Estado dentro de um Estado" no Líbano, dado o seu relacionamento com o Irã, "que financiou tudo aquilo que pode destruir Israel e, estando a um passo de ter armas nucleares, se sente no direito de decidir o destino da região nos próximos meses ou anos". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.