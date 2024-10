Ações do Japão avançam e iene recua após derrota da coalizão

Por Brigid Riley e Kevin Buckland

TÓQUIO (Reuters) - As ações japonesas subiram nesta segunda-feira, com o iene atingindo o nível mais baixo em três meses, depois que a coalizão do primeiro-ministro Shigeru Ishiba perdeu sua maioria parlamentar em uma derrota nas eleições de domingo, aumentando a incerteza sobre a trajetória da economia.

O Partido Liberal Democrático de Ishiba, que governou o Japão durante quase toda a história do pós-guerra, e seu parceiro de coalizão menor, o Komeito, conquistaram 215 cadeiras na câmara baixa do Parlamento, menos do que as 233 necessárias para a maioria. Anteriormente, o partido detinha 247 assentos e o Komeito, 32.

O resultado pode forçar os partidos a fazer acordos frágeis de compartilhamento de poder para governar, o que pode levar à instabilidade política.

O índice acionário Nikkei encerrou o dia com alta de 1,82%, para 38.605,53 pontos, depois de subir até 2,2%.

O iene acelerou a queda durante a sessão da manhã, chegando a cair a 153,885 por dólar pela primeira vez desde 31 de julho.

"O resultado da eleição em si é negativo para o mercado acionário, sem dúvida, devido ao aumento da incerteza política", disse Masahiro Ichikawa, estrategista-chefe de mercado da Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

"Entretanto, o avanço se deve em parte ao fato de que esse grande evento de risco já ficou para trás, portanto, há uma sensação de alívio. Isso e o iene mais fraco."

Uma moeda mais fraca beneficia os grandes exportadores do Japão, pois aumenta o valor das vendas no exterior. Ela também torna as ações japonesas mais baratas para os investidores estrangeiros.

O setor de equipamentos de transporte foi o de melhor desempenho entre os 33 grupos industriais da bolsa de Tóquio, com um salto de 3,5%. A Toyota subiu mais de 4% e a Nissan teve alta de 3,5%.

"Não espero que os ganhos continuem", disse Norihiro Yamaguchi, economista sênior do Japão na Oxford Economics. "É provável que o mercado acionário permaneça sem brilho até que a incerteza política seja esclarecida".

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,82%, a 38.605 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,04%, a 20.599 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,68%, a 3.322 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,20%, a 3.964 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,13%, a 2.612 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,64%, a 23.198 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,26%, a 3.584 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,12%, a 8.221 pontos.

(Reportagem adicional de Vidya Ranganathan em Cingapura)