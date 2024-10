Ricardo Nunes diz que apagão 'não vai influenciar' na eleição

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição em São Paulo, afirmou que o apagão que atingiu a cidade no último dia 3, depois de um temporal na região metropolitana, não deve influenciar seu desempenho nas eleições deste domingo (27).



O que aconteceu

"Se influenciar, vai influenciar pro candidato do governo federal", disse Nunes. A fala é uma alusão a Guilherme Boulos, do PSOL, com quem Nunes concorre neste segundo turno.

Nunes chegou ao local de votação ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos). O prefeito de São Paulo estava acompanhado do governador, de seu vice Mello Araújo (PL) e do vereador paulistano Milton Leite (União Brasil). Participavam ainda da comitiva outros vereadores eleitos neste ano e a primeira-dama, Regina Carnovale Nunes. O candidato foi recebido aos gritos de "Ricardo, Ricardo".

Prefeito muda local onde acompanhará apuração. Inicialmente prevista para acontecer no edifício Joelma, a movimentação no fim da tarde foi transferida para o clube Banespa, na avenida Santo Amaro, já que a expectativa é que o número de pessoas seja maior do que no primeiro turno.

"Muito otimista", diz Nunes em relação ao resultado. Em entrevista após votar, ele agradeceu mais uma vez o apoio de Tarcísio e lembrou que o governador ficou junto de sua campanha mesmo no pior momento, no fim de agosto, quando Pablo Marçal (PRTB) cresceu nas pesquisas e tirou voto de Nunes.