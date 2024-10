Quem ganhou eleição em São Bernardo? Veja resultado do segundo turno

Marcelo Lima (Podemos) é o prefeito eleito de São Bernardo do Campo (SP). Ele bateu o deputado federal Alex Manente (Cidadania) no segundo turno. A sargento Jéssica Cormick (Avante) será a vice-prefeita.

O que aconteceu

Marcelo Lima, 41 anos, foi eleito vice-prefeito nas duas últimas eleições na chapa com Orlando Morando (PSDB), mas rompeu com o prefeito. O atual prefeito, no entanto, preferiu lançar a sobrinha Flávia Morando (União) à prefeitura, deixando Lima de lado.

Alex Manente, 45, teve apoio de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente recomendou voto no candidato do Cidadania e elogiou o vice na chapa, Paulo Eduardo (PL). Manente também contou com o apoio do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Na cidade berço do PT, tanto Alex Manente quanto Marcelo Lima são críticos ao governo do presidente Lula (PT). Com o resultado deste ano, o Partido dos Trabalhadores ficará mais quatro anos sem governar a cidade.

O resultado do primeiro turno em São Bernardo do Campo só foi definido com 99,55% das urnas apuradas — quatro candidatos registraram mais de 20% dos votos válidos. Ao final, Lima teve 28,64% dos votos, e Manente, 26,53%. Além disso, Luiz Fernando (PT) e Flávia Morando tiveram 23,09% e 21,38% dos votos, respectivamente.

Quem é Marcelo Lima

Marcelo Lima é formado em Gestão Pública. Ele foi vereador em São Bernardo por dois mandatos seguidos, de 2009 até 2016. No ano seguinte, foi eleito vice-prefeito da cidade, na chapa de Orlando Morando. No governo municipal, acumulou o cargo de secretário de Serviços Urbanos.

Foi eleito deputado federal, mas perdeu o mandato. No ano passado, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) acabou cassando Lima por infidelidade partidária, quando o político trocou o Solidariedade pelo PSB.

Em 2021, na Operação Lix, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) ABC denunciou Marcelo Lima, então vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo, por suposto envolvimento em um contrato sem licitação que teria favorecido a empresa Emparsanco, gerando um prejuízo de R$ 1,18 milhão à cidade.

Em resposta, a Justiça ordenou o afastamento de Lima e o bloqueio de bens dos envolvidos. Ele então pediu exoneração do cargo para preparar sua defesa.