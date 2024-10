Quem ganhou a eleição em Curitiba? Veja resultado do segundo turno

Eduardo Pimentel (PSD), 40, foi eleito prefeito de Curitiba neste domingo (27). Ele disputou o segundo turno com a jornalista Cristina Graeml (PMB), 54. O ex-deputado federal Paulo Martins (PL) será o vice.

O que aconteceu

Atual vice-prefeito teve apoio de 2 dos 8 rivais derrotados no 1º turno. Apenas Luizão Goulart (Solidariedade) e Maria Victoria (PP) anunciaram apoio a Pimentel. Já Ney Leprevost (União) liberou os filiados a votar em um dos dois, enquanto os outros pediram "neutralidade" ou anulação do voto. Graeml não teve apoio declarado de candidatos derrotados

Atrair eleitorado de centro-esquerda do terceiro colocado foi desafio. Luciano Ducci (PSB) que recebeu 181,8 mil votos no primeiro turno — quase 20% dos votos. Ambos no campo da direita, Pimentel obteve 33,51% e Graeml,31,17%.

Disputa com adversária do mesmo espectro ideológico foi marcada por trocas de ataques. Graeml criticou o kassabismo do partido do rival, chefiado por Gilberto Kassab, e Pimentel atacou a "ideologia radical" da adversária.

Pesquisas na véspera da eleição já apontavam a liderança folgada do atual vice. Na Quaest, Pimentel apareceu com 55% dos votos válidos contra 45% de Graeml. Na Atlas/Intel, feita pela intenet, o atual vice obteve 57,5% e a adversária, 42,5%. A margem de erro de ambos os levantamentos é três pontos percentuais.

Apoio confuso de Jair Bolsonaro. No final de julho, Pimentel se encontrou com o ex-presidente em Porto Alegre para "pedir a benção" para sua chapa. Com isso, o PL acabou indicando o candidato a vice-prefeito Paulo Martins. Oito dias antes do primeiro turno, o ex-presidente chegou a gravar um vídeo ao lado de Pimentel. Mas, ao mesmo tempo, no segundo turno, Bolsonaro autorizou que a adversária usasse suas imagens na campanha, gerando um mal-estar no partido.

Indicação de vice do PL teve rejeição. Greca tentou vetar a indicação de Martins para vice na chapa com Pimentel. Com isso, o governador do estado, Ratinho Júnior (PSD) interveio e determinou o apoio do PL.

Quem é Eduardo Pimentel

É o atual vice-prefeito de Curitiba. Em 2020, ele compôs chapa com o prefeito Rafael Greca (PSD), que não pode tentar a reeleição agora por já estar no segundo mandato consecutivo. Na época, os dois receberam 59,74% dos votos válidos.

Pimentel é formado em administração. O político também é pós-graduado em agronegócios pela Universidade Positivo e especialista em Cidades Inteligentes pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), segundo a biografia presente no site da campanha.

Entrou para a política em 2010. Na época, ele se filiou ao PSDB e foi candidato a deputado estadual, ficando de suplente. Já em 2016, acabou eleito vice-prefeito na chapa com Greca. Ocupou também a subchefia da Casa Civil do governo do Paraná.

Candidato do PSD é neto de ex-governador do Paraná. Pimentel é neto de Paulo Cruz Pimentel, que governou o estado entre 1966 e março de 1971. Além disso, ele é casado com a publicitária e empresária Paula Mocellin Slaviero e pai de três filhos - dois meninos e uma menina.

Ao assumir em 2025, Pimentel vai governar uma cidade de 1,7 milhão de habitantes. A cidade tem PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 98 bilhões, o que a coloca na 6ª posição no ranking nacional.