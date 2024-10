Nunes derrota Boulos no 2º turno e é reeleito prefeito de São Paulo

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), venceu o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e foi reeleito, neste domingo, para mais quatro anos de mandato à frente da maior cidade do país.

Nunes recebeu 59,44% dos votos válidos contra 40,56% do adversário, com 97,10% dos votos apurados, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mais cedo, o instituto Datafolha já havia projetado a vitória de Nunes.

O prefeito reeleito, de 56 anos, teve como principal padrinho político o atual governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro do governo Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no entanto, chegou a titubear em relação ao apoio a Nunes, especialmente na primeira etapa da eleição.

Boulos contava com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e tinha como candidata a vice a petista Marta Suplicy.

Os dois candidatos chegaram ao segundo turno após a disputa mais concorrida da história da prefeitura paulistana no primeiro turno. Nunes terminou a primeira etapa com 29,48% dos votos, enquanto Boulos obteve 29,07% e Pablo Marçal (PRTB) ficou em terceiro com 28,14% dos votos.

Na eleição de 2020, Nunes foi eleito vice-prefeito de São Paulo e no ano seguinte assumiu a administração da cidade quando o então prefeito Bruno Covas morreu. Anteriormente, foi vereador da capital por dois mandatos.

ACUSAÇÃO SEM PROVAS

O dia de votação em São Paulo neste domingo ficou marcado por declaração do governador paulista -- sem apresentar qualquer prova -- que integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) teriam orientado familiares e apoiadores a votar em Boulos.

A declaração foi feita em entrevista a jornalistas ao lado de Nunes. Ele disse que a interceptação dessas conversas foi feita pela área de inteligência e que a orientação teria partido dos presídios.

Boulos reagiu duramente à declaração do governador e ingressou no início da tarde com uma ação de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social contra o governador e Nunes na Justiça Eleitoral paulista pelo que chamou das "irresponsáveis declarações".

Esse tipo de processo -- uma ação de investigação judicial eleitoral -- poderá levar à inelegibilidade dos envolvidos.

O candidato do PSOL também entrou com uma notícia-crime no TSE contra Tarcísio de Freitas.

(Por Ricardo Brito; Edição de Pedro Fonseca)