Em eleição tranquila, Cármen Lúcia pede para eleitores votarem cedo

O segundo turno das eleições deste ano é marcado por tranquilidade após meses de campanhas acirradas e agressivas. A afirmação foi feita tanto pelo diretor da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, quanto pela presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Cármen Lúcia. A ministra disse, no entanto, que a chuva pode ser um problema neste domingo (27)

O que aconteceu

Para a presidente do TSE, a chuva foi o maior problema no dia das eleições. Cármen Lúcia pediu para os eleitores não deixarem voto para o último minuto em locais onde está chovendo. "Nesses 51 municípios nós queremos que todas as eleitoras e todos os eleitores compareçam mais cedo, porque no final de tarde em locais onde há previsão de chuvas", disse a presidente do TSE.

O diretor da PF diz que o clima do segundo turno das eleições municipais está tranquilo e sem grandes ocorrências criminais. "Como se diz lá na minha terra, está mais parado que água de poço", afirmou ele ao UOL depois de uma entrevista coletiva no CICCN (Centro Integrado de Comando e Controle Nacional), na sede da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Brasília.

Após campanha marcada por agressões em São Paulo, o TRE-SP também avaliou que o processo eleitoral no estado foi tranquilo. "Eu tenho a honra de dizer que está tudo correndo dentro da normalidade", afirmou o desembargador Silmar Fernandes. Ele destacou que mesmo com a chuva, não há registro de falta de eletricidade nos locais de votação. "Caso ocorra, não há nenhum prejuízo para o andamento da votação, já que as urnas têm baterias internas com capacidade para operar durante toda a eleição."