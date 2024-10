Deputado ligado a Bolsonaro vence petista e é eleito prefeito de Cuiabá

Apoiador de Jair Bolsonaro (PL) antes mesmo de 2018, o deputado federal Abílio Brunini (PL-MT) foi eleito prefeito de Cuiabá neste domingo (27). Com 99% das urnas apuradas, ele está matematicamente eleito após embate direto contra o PT e obteve 53,8% diante de 46,2% do deputado estadual Lúdio Cabral (PT).

O que aconteceu

As pesquisas antecipavam uma disputa acirrada em Cuiabá. A Quaest divulgada ontem indicou 50% para cada um. A Altas colocou Lúdio com 50,1% e Abílio com 49,9%

Os dois candidatos tentaram reconstruir suas imagens na eleição deste ano. As campanhas entenderam que suas posturas davam margem a ataques e perda de votos.

Abílio incorporou um bolsonarismo "raiz soft". Tinha a esperança de se desvencilhar da imagem de político que causa confusão e polêmicas para conquistar likes nas redes sociais. Para justificar uma autoproclamada maturidade, dizia que foi pai. Abílio acrescentou que a perda do avô também teve impacto em sua vida.

Lúdio foi contra bandeiras da esquerda. Publicou vídeo no Instagram se manifestando contra o aborto, legalização das drogas e à ideologia de gênero. Também investiu numa aproximação com os evangélicos. Ser casado com uma mulher que frequenta a Igreja Batista ajudou a abrir portas.

Sabendo da rejeição ao PT, Abílio apostou na polarização com o adversário. A todo momento ele lembrava do vínculo com Lula, escondido pela campanha do petista.

Imagem suave, declarações ácidas

Os movimentos de suavização da imagem foram completados com agressões ao rival. Com PL e PT se enfrentando, estimular a rejeição ao adversário era uma boa estratégia

Lúdio chamava o rival de deputado "bobo da corte", "político de internet" e "causador de confusão". Argumentava que o deputado federal era conhecido como bobo da corte na Câmara dos Deputados.

O petista era descrito como médico covarde. Abílio ressaltava que ele preferiu atendimentos online na pandemia a ir para linha de frente.

Outra forma de Abílio atacá-lo foi associar Lúdio ao atual prefeito, Emanuel Pinheiro. O administrador foi alvo de 23 operações policiais e flagrado em vídeo escondendo dinheiro no paletó.

Eleição singular em Cuiabá

A campanha em Cuiabá foi diferente do que houve no restante do Brasil. A esquerda teve protagonismo. A direita não bolsonarista era favorita com o candidato Eduardo Botelho (União). Ele é presidente da Assembleia Legislativa e tinha o apoio do governador Mauro Mendes (União). Ficou em terceiro.

A direita avançou com Abílio Brunini. Ele começou o segundo turno na frente e o cenário bastante contrário à esquerda em Cuiabá indicava uma vitória. Mas Lúdio cresceu e ambos chegaram empatados nas pesquisas divulgadas ontem.