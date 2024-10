Eduardo Siqueira Campos (Podemos) é eleito prefeito em Palmas (TO)

Eduardo Siqueira Campos (Podemos) foi eleito prefeito e vai governar Palmas pela segunda vez. Ele derrotou a candidata do PL, Janad Valcari, no segundo turno realizado neste domingo (27). O Pastor Carlos Eduardo (Agir) será o vice.

O que aconteceu

Siqueira obteve 53,03% dos votos (78,7 mil) com 100% das urnas apuradas. Sua adversária recebeu 46,97% dos votos (69,7 mil votos) — 2,89% votaram nulo e 1,76%, em branco.

É a 1ª vez que eleição em Palmas vai a 2º turno. A capital do Tocantins chegou neste ano a cerca de 207 mil eleitores. De acordo com a Constituição, apenas cidades com mais de 200 mil eleitores contam com segundo turno nos pleitos para prefeito.

Cenário de equilíbrio entre concorrentes. As pesquisas de intenção de voto mostravam um cenário de relativo equilíbrio entre os candidatos, com possível vantagem de Campos, o que se confirmou nas urnas.

Atual prefeita de Palmas declarou apoio a Campos. Cinthia Ribeiro, presidente estadual do PSDB, declarou apoio ao candidato do Podemos no dia 15 deste mês. No primeiro turno, o partido teve candidatura própria com o Professor Júnior Geo, que ficou em terceiro lugar.

Quem é Eduardo Siqueira Campos

Filho de ex-governador. Eduardo Siqueira Campos tem 65 anos. É filho do ex-governador do Tocantins José Wilson Siqueira Campos, que morreu em 2023. Nascido em Campinas (SP), ele é formado em pedagogia e empresário do ramo de comunicação.

Carreira política. Foi eleito deputado federal em dois mandatos e ocupou o cargo entre 1989 e 1995. Em 1993, foi eleito prefeito de Palmas e, entre 1999 e 2007, cumpriu mandato como senador. Também foi deputado estadual de 2015 a 2022.

Capital mais jovem do Brasil

Palmas é a capital e também a maior cidade do estado do Tocantins. Neste ano, o município completou 35 anos. A região enfrenta problemas de regularização fundiária, habitação social, saneamento básico, além de desafios na área de segurança e na oferta de serviços públicos.