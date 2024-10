Sandro Mabel (União) é eleito prefeito de Goiânia e amplia força de Caiado

O empresário e ex-deputado federal Sandro Mabel (União Brasil) superou Fred Rodrigues (PL) nas urnas e foi eleito prefeito de Goiânia neste domingo (27). Coronel Claudia (Avante) assume como vice.

O que aconteceu

Com 100% das urnas apuradas, Mabel ficou com 353.518 votos, ou 55,53% dos votos válidos. Fred Rorigues teve 283.054 votos, o equivalente a 44,47% dos votos válidos.

Sandro Mabel, 65, liderava pesquisas no 1º turno. Apesar de liderar as pesquisas de intenção de voto que antecederam o primeiro turno, o favoritismo de Mabel não se confirmou nas urnas. Fred Rodrigues (PL) chegou a superá-lo, mas acabou derrotado no segundo embate.

No plano nacional, briga de gigantes. O resultado consolidou ainda a vitória de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os apoiadores de Mabel e Rodrigues trocaram farpas durante a campanha política em defesa de seus candidatos.

A abstenção também foi um ponto chave na disputa deste ano. Goiânia é históricamente uma das capitais com maior ausência de votos. No primeiro turno, 28% dos votantes, mais de 290 mil pessoas, não foram às urnas —um número superior ao de votos do primeiro colocado, Fred, que levou 231 mil.

Diminuir esse número era crucial para Mabel. A campanha do União entendia que o eleitor "moderado", seu alvo nesta eleição, é o mais propenso a viajar ou deixa de votar, enquanto o bolsonarista é mais engajado.

Ele contou com uma ajudinha de Caiado. Para evitar um feriadão ainda mais prolongado em Goiânia, já que a última quinta (24) foi aniversário da cidade, ele transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor de segunda (28) para a próxima sexta (1º), o que deixou a campanha de Fred enfurecida.

Divisão da direita

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou o dia da votação do segundo turno das eleições municipais em Goiás. A eleição goiana ganhou importância pessoal para o ex-presidente, em embate com Caiado, de olho em 2026.

Bolsonaro acompanhou a votação de Fred. Além de Goiânia, foi a votações em Aparecida de Goiânia e Anápolis, onde o PL também tem candidato, e passou a apuração na casa do senador Wilder Morais (PL-GO).

Caiado lançou o ex-deputado (União) na capital goiana. Presidenciável assumido, ele procura se cacifar nacionalmente como candidato da direita, o que tem irritado Bolsonaro, e nacionalizado a disputa local.

Mais cedo, Bolsonaro disse estar disposto a conversar com Caiado, mas também cutucou o ex-aliado. "Caiadismo eu não conheço. Bolsonarismo é nacional, caiadismo é local", disse o ex-presidente. "Podemos conversar, depois das 17h", brincou, em referência ao horário do fim da votação.

Quem é Sandro Mabel?

Longa carreira política. Natural de Ribeirão Preto (SP), Mabel ingressou na vida pública como deputado estadual de Goiás, pelo MDB, em 1991. Quatro anos mais tarde, foi eleito deputado federal e, posteriormente, elegeu-se mais três vezes: em 2002, 2006 e 2010. Dez anos mais tarde, retornou ao cenário eleitoral para disputar pela segunda vez a Prefeitura de Goiânia à convite de Caiado.

Ex-sócio da empresa Mabel. Por mais de 50 anos, o empresário foi executivo da empresa de biscoitos Mabel. Em 2011, o controle passou para uma multinacional. Desde 2019, Mabel dirige a Fieg (Federação das Indústrias do Estado de Goiás). Em 2020, ele também assumiu a presidência do Conselho de Mineração da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Um dos candidatos mais ricos do país. Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ex-deputado federal tem um patrimônio de R$ 313,4 milhões. Ele é formado em Administração de Empresas com especialização no Brasil e no exterior.

Rivalidade antiga. Aos 65 anos, Mabel disputou pela segunda vez a Prefeitura de Goiânia. Há mais de três décadas, ele foi derrotado nas urnas por Darci Accorsi, pai de Adriana Accorsi (PT), que também esteve na disputa do primeiro turno este ano.

Cidade mais populosa de Goiás

Com 1,5 milhões de habitantes, Goiânia é a cidade mais populosa do estado de Goiás e está entre as 10 maiores capitais do Brasil. Entre os principais desafios do novo gestor estão: problemas de infraestrutura, como coleta de lixo irregular; frequência de alagamentos, que comprometem a segurança da população; e grandes filas para atendimento na rede pública de saúde.