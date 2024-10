Igor Normando (MDB) derrota Éder Mauro (PL) e é eleito prefeito de Belém

Igor Normando (MDB) é o prefeito eleito de Belém após derrotar o Delegado Éder Mauro (PL) no segundo turno das eleições deste domingo (27). O emedebista Cássio Andrade será o vice-prefeito.

Ele obteve 56,36% dos votos (421.485) com 100% das urnas apuradas. Mauro ficou com 43,64% (326.411).

O que aconteceu

Igor Normando, 37, é do MDB. Ex-líder estudantil e ex-vereador de Belém, recebeu o apoio do governador do Pará e colega de partido, Helder Barbalho.

Quase azarão? Em agosto, pesquisa Quaest mostrava Normando em segundo lugar nas intenções de voto, mas em empate técnico com Mauro. Nas semanas seguintes, cresceu e distanciou-se do rival. O primeiro turno teve como resultado 44,89% dos votos válidos para o emedebista; já Éder Mauro recebeu 31,48% dos votos válidos no pleito.

Éder Mauro, 63, era a opção bolsonarista. Conhecido no estado pelo apelido "Delegado", teve o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na campanha.

Dancinha de Michelle e apoio de ex-candidato. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi uma das primeiras a mobilizar eleitores para Mauro no início do segundo turno. Ela fez post no Instagram dançando o jingle do candidato. Além disso, o ex-candidato à prefeitura Ítalo Abati (Novo) declarou apoio ao bolsonarista em vídeo divulgado nas redes sociais.

Quem é Igor Normando?

Já foi vereador em Belém. Nascido na cidade em 1987, foi vereador em 2012 e 2016 pelo PHS. Antes, em 2008, já havia sido vereador suplente. Atuou como secretário da Cidadania do estado entre 2023 e 2024.

Início da carreira política. Começou sua trajetória política aos 15 anos, atuando como diretor da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas e, depois, na União Nacional dos Estudantes. É conhecido por seu trabalho em defesa dos direitos dos animais e possui formação em direito.

Primeiro mandato como deputado. Conquistou vaga de deputado estadual do Pará em 2018 (pelo PHS) e 2022 (pelo Podemos).

Parente do governador. Ele é primo de Helder Barbalho e membro de uma família tradicional na política paraense, à qual também pertencem o senador Jader Barbalho (MDB) e o atual ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho (MDB).

Desafios para governar Belém

Segunda cidade mais populosa da Região Norte, com 1,5 milhão de habitantes, a capital paraense sofre há algum tempo com uma crise do lixo urbano. Um dos principais fatores do problema é o esgotamento do lixão de Aurá, na cidade vizinha de Marituba. Ele recebe as coletas de Belém e de municípios vizinhos, como Marituba e Ananindeua. Belém ainda lida com o desordenamento urbano, como efeito de políticas desenvolvimentistas na Amazônia; deficiências no saneamento e um sistema precário de transporte público.