Nunes encerra campanha à prefeitura com atos na periferia da capital

Ricardo Nunes (MDB) escolheu o mesmo local do último evento de campanha do primeiro turno para começar os trabalhos neste sábado (26), em Sapopemba, na zona leste da capital. A carreata no conjunto Teotônio Vilela conta com a presença do candidato a vice Mello Araújo (PL), dos vereadores Edir Salles (PSD) e Sansão Pereira (Republicanos) e outras lideranças. Além do trio elétrico, 10 carros adesivados e com bandeiras seguem pela região. O atual prefeito também fará caminhadas em Heliópolis e no Grajaú, na zona sul da capital.

O que aconteceu

Último dia de campanha de Ricardo Nunes será na periferia. Nunes começa a carreata com trio elétrico e apoiadores em Sapopemba. Ato começou no conjunto Teotônio Vilela e seguiu para a avenida Sapopemba.

Carreata com políticos no trio elétrico. A carreata contou com a presença do candidato a vice Mello Araújo (PL), dos vereadores Edir Salles (PSD) e Sansão Pereira (Republicanos) e outras lideranças. Além do trio elétrico, 10 carros adesivados e com bandeiras seguem pela região.

Ex-PSDB anima trio elétrico. Entre as figuras mais animadas na carreata de Nunes no trio elétrico é Fernando Alfredo, ex-presidente do diretório municipal do PSDB afastado do partido por se opor a candidatura de Datena.

Para animar os seguidores, Nunes declarou: "Vamos ganhar em todas as zonas eleitorais da zona leste." Ele também criticou seu adversário político, Guilherme Boulos (PSOL), que participou de uma sabatina realizada pelo candidato derrotado Pablo Marçal: "barca furada".

Após carreata, atual prefeito seguiu para a zona sul. Nunes participa de uma caminhada em Heliópolis e, na sequência, segue em campanha para o Grajaú.

Queima de fogos e escola de samba. A caminhada de Nunes por Heliópolis teve direito a queima de fogos, bateria de escola de samba e presença de lideranças como Aline Cruz (MDB), ex-secretária municipal de cultura, e o deputado estadual delegado Olim (PP).

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve participar de um dos eventos nesta tarde. Amanhã, Nunes deve tomar café com Tarcísio como fez no primeiro turno das eleições.