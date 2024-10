Mais dois supostos casos de feminicídio chocam Itália

ROMA, 26 OUT (ANSA) - Mais dois supostos casos de feminicídio chocaram a Itália neste sábado (26), em uma onda de violência contra a mulher que só cresce no país.

O primeiro caso diz respeito a uma jovem de 18 anos, que foi morta a facadas perto de Bergamo, na noite da última sexta-feira (25).

Segundo as autoridades, a cidadã italiana Sara Centelleghe, uma estudante que completaria 19 anos na próxima semana, foi assassinada em Costa Volpino, por um jovem, cuja identidade não foi revelada.

O homem foi interrogado em um quartel local dos carabineiros e "começou a fazer as primeiras confissões", afirmou a polícia, que encontrou o corpo nesta manhã em um apartamento e investiga alguns amigos da vítima.

Informações preliminares apontam que Centelleghe estava em casa com um amigo de sua idade. Ele, porém, saiu para comprar bebidas em uma distribuidora por volta de 1h15 (horário local) da madrugada e quando voltou encontrou ela morta a facadas.

A italiana era estudante em um instituto profissional de enfermagem em Lovere.

Além deste caso, um adolescente italiano de 15 anos foi colocado sob investigação hoje por suspeita de ter assassinado sua namorada, de 13 anos, que supostamente caiu do telhado de um prédio em Piacenza.

O caso ocorreu na última sexta e, segundo a família da menina, o namorado foi responsável por jogar a garota do telhado. A expectativa é de que uma autópsia, que deve ser realizada na próxima semana, ajude a esclarecer a causa da morte.

"Ele a jogou no chão, ela não estava louca ou deprimida, ela foi mais uma vítima de violência", declarou a irmã da vítima, de 22 anos.

Segundo ela, o suspeito estava obcecado pela adolescente, que tentou de todas as maneiras se livrar dele, mas acabou sendo vítima de feminicídio.

Até agora, a Itália registrou mais de 90 casos de feminicídios em 2024, sendo cinco deles somente na última semana, informou o Ministério do Interior no dia em que o jovem Filippo Turetta compareceu a um tribunal para falar sobre o assassinato brutal de sua ex-namorada Giulia Cecchettin, no ano passado, em um caso que chocou o país e destacou o seu problema com a violência baseada no gênero. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.