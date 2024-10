Eleições 2024: o que dizem as pesquisas nas 15 capitais que terão 2º turno

Do UOL, em São Paulo

Quinze capitais brasileiras terão segundo turno das eleições para prefeito neste domingo (27). Veja os levantamentos de intenção de voto mais recentes divulgados pelos principais institutos do país:

Aracaju

Paraná Pesquisas

Emília Corrêa (PL) : 52,6%

: 52,6% Luiz Roberto (PDT): 37%

37% Nenhum/branco/nulo : 6,4%

: 6,4% Não sabe/não respondeu: 4%

Contratada pelo PL, a empresa ouviu 800 eleitores da capital de Sergipe entre os dias 20 e 23 de outubro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SE-04788/2024.

Belém

AtlasIntel

Igor Normando (MDB): 54,5%

54,5% Delegado Éder Mauro (PL): 41,4%

41,4% Não sei: 1,2%

1,2% Branco/nulo: 3%

Com recursos próprios, a AtlasIntel ouviu 1.215 eleitores da capital do Pará entre os dias 15 e 20 de outubro. O instituto usa uma metodologia própria, em que os respondentes são recrutados aleatoriamente enquanto navegam na internet. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PA-01342/2024.

Belo Horizonte

Datafolha

Fuad Noman (PSD): 46%

46% Bruno Engler (PL): 39%

39% Em branco/nulo/nenhum: 10%

10% Não sabe: 5%

Contratado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, o instituto ouviu 910 eleitores da capital de Minas Gerais entre os dias 22 e 23 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MG-04815/2024.

Quaest

Fuad Noman (PSD): 46%

46% Bruno Engler (PL): 40%

40% Branco/Nulo/Não vai votar: 9%

9% Indecisos: 5%

Contratada pela TV Globo, a Quaest ouviu 1.002 eleitores da capital de Minas Gerais entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MG-07435/2024.

AtlasIntel

Fuad Noman (PSD): 52,4%

52,4% Bruno Engler (PL): 46,4%

46,4% Não sei: 0,1%

0,1% Branco/nulo: 1,1%

Com recursos próprios, a AtlasIntel ouviu 1.602 eleitores da capital de Minas Gerais entre os dias 15 e 20 de outubro. O instituto usa uma metodologia própria, em que os respondentes são recrutados aleatoriamente enquanto navegam na internet. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MG-05761/2024.

Real Time Big Data

Fuad Noman (PSD): 50%

50% Bruno Engler (PL): 45%

45% Branco/Nulo: 3%

3% Não sabe/Não respondeu: 2%

Contratada pela 3 Poderes Mídia e Comunicação, a Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores da capital de Minas Gerais entre os dias 19 e 21 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MG-01831/2024.

Campo Grande

Paraná Pesquisas

Adriane Lopes (PP): 47,8%

47,8% Rose Modesto (União Brasil): 42,3%

42,3% Não sabe/não respondeu: 3,6%

3,6% Nenhuma/branco/nulo: 6,4%

Contratada pelo Correio do Estado, a Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores da capital de Mato Grosso do Sul entre os dias 20 e 23 de outubro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MS-06183/2024.

Curitiba

AtlasIntel

Eduardo Pimentel (PSD): 51,4%

51,4% Cristina Graeml (PMB): 43%

43% Não sei: 0,9%

0,9% Branco/nulo: 4,8%

Com recursos próprios, a AtlasIntel ouviu 1.199 eleitores da capital do Paraná entre os dias 14 e 19 de outubro. O instituto usa uma metodologia própria, em que os respondentes são recrutados aleatoriamente enquanto navegam na internet. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PR-00791/2024.

Paraná Pesquisas

Eduardo Pimentel (PSD): 48,8%

48,8% Cristina Graeml (PMB): 41,2%

41,2% Não sabe/não respondeu: 4,1%

4,1% Nenhum/branco/nulo: 5,9%

Contratada pela TV Bandeirantes do Paraná, a Paraná Pesquisas ouviu 940 eleitores da capital do Paraná entre os dias 20 e 23 de outubro. A margem de erro é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PR-07180/2024.

Cuiabá

AtlasIntel

Abílio Brunini (PL): 52,6%

52,6% Lúdio Cabral (PT): 45,7%

45,7% Não sei: 0%

0% Branco/nulo: 1,7%

Com recursos próprios, a AtlasIntel ouviu 1.209 eleitores da capital de Mato Grosso entre os dias 15 e 20 de outubro. O instituto usa uma metodologia própria, em que os respondentes são recrutados aleatoriamente enquanto navegam na internet. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MT-04591/2024.

Fortaleza

Datafolha

André Fernandes (PL): 45%

45% Evandro Leitão (PT): 43%

43% Branco/nulo: 8%

8% Não sabe: 4%

A pesquisa Datafolha foi encomendada pelo jornal O Povo. O levantamento foi feito presencialmente com 826 pessoas entre os dias 15 e 17 de outubro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais. A sondagem foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número CE-01856/2024.

Quaest

Evandro Leitão (PT): 44%

44% André Fernandes (PL): 42%

42% Indecisos: 2%

2% Branco/nulo/não vai votar: 12%

Contratada pela TV Verdes Mares, afiliada da Globo, a pesquisa Quaest foi realizada presencialmente com 900 eleitores em Fortaleza, entre os dias 20 e 22 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-04417/2024.

Paraná Pesquisas

André Fernandes (PL): 47,1%

47,1% Evandro Leitão (PT): 44,2%

44,2% Nenhum/branco/nulo: 5,1%

5,1% Não sabe: 3,6%

Contratada pela Don7 Media, a Paraná Pesquisas ouviu 1.000 eleitores da capital do Ceará entre os dias 20 e 23 de outubro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é CE-03394/2024.

Goiânia

AtlasIntel

Sandro Mabel (União Brasil): 50,7%

50,7% Fred Rodrigues (PL): 46,6%

46,6% Não sei: 1,1%

1,1% Branco/nulo: 1,6%

Com recursos próprios, a AtlasIntel ouviu 1.603 eleitores da capital de Goiás entre os dias 15 e 20 de outubro. O instituto usa uma metodologia própria, em que os respondentes são recrutados aleatoriamente enquanto navegam na internet. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é GO-05457/2024.

João Pessoa

AtlasIntel

Cícero Lucena (PP): 59,1%

59,1% Marcelo Queiroga (PL): 36,9%

36,9% Não sei: 2,4%

2,4% Branco/nulo: 1,6%

Com recursos próprios, a AtlasIntel ouviu 1.214 eleitores da capital da Paraíba entre os dias 15 e 20 de outubro. O instituto usa uma metodologia própria, em que os respondentes são recrutados aleatoriamente enquanto navegam na internet. A margem de erro é de 2 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PB-01786/2024.

Manaus

AtlasIntel

David Almeida (Avante): 50,2%

50,2% Alberto Neto (PL): 48,7%

48,7% Não sei: 0,2%

0,2% Branco/nulo: 0,9%

Com recursos próprios, a AtlasIntel ouviu 1.217 eleitores da capital do Amazonas entre os dias 15 e 20 de outubro. O instituto usa uma metodologia própria, em que os respondentes são recrutados aleatoriamente enquanto navegam na internet. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é AM-00587/2024.

Paraná Pesquisas

David Almeida (Avante): 46%

46% Alberto Neto (PL): 45,5%

45,5% Não sei: 3,9%

3,9% Nenhum/branco/nulo: 4,6%

Contratada pela Foco no Fato, a Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores da capital do Amazonas entre os dias 18 e 21 de outubro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é AM-07288/2024.

Natal

AtlasIntel

Paulinho Freire (União): 54,4%

54,4% Natália Bonavides (PT): 44,3%

44,3% Não sei: 0,5%

0,5% Branco/nulo: 0,7%

Com recursos próprios, a AtlasIntel ouviu 1.217 eleitores da capital do Rio Grande do Norte entre os dias 15 e 20 de outubro. O instituto usa uma metodologia própria, em que os respondentes são recrutados aleatoriamente enquanto navegam na internet. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RN-08433/2024.

Palmas

Real Time Big Data

Janad Valcari (PL): 45%

45% Eduardo Siqueira Campos (Podemos): 43%

43% Não sabe/Não respondeu: 7%

7% Branco/Nulo: 5%

Contratada pela 3 Poderes Mídia e Comunicação, a Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores da capital do Tocantins entre os dias 19 e 21 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é TO-09013/2024.

Paraná Pesquisas

Janad Valcari (PL): 46,6%

46,6% Eduardo Siqueira Campos (Podemos): 46%

46% Não sabe/Não respondeu: 3%

3% Branco/Nulo: 4,4%

Contratada pelo PL, a Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores da capital do Tocantins entre os dias 20 e 23 de outubro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é TO-07300/2024.

Porto Alegre

AtlasIntel

Sebastião Melo (MDB): 55,5%

55,5% Maria do Rosário (PT): 41,3%

41,3% Não sei: 0,5%

0,5% Branco/nulo: 2,7%

Com recursos próprios, a AtlasIntel ouviu 1.189 eleitores da capital do Rio Grande do Sul entre os dias 15 e 20 de outubro. O instituto usa uma metodologia própria, em que os respondentes são recrutados aleatoriamente enquanto navegam na internet. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RS-03151/2024.

Real Time Big Data

Sebastião Melo (MDB): 55%

55% Maria do Rosário (PT): 40%

40% Não sei: 2%

2% Ninguém/branco/nulo: 5%

Contratada pela 3 Poderes Mídia e Comunicação, a Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores da capital do Rio Grande do Sul entre os dias 18 e 19 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RS-00932/2024.

Porto Velho

Futura Inteligência:

Léo Moraes (Podemos): 54,3%

54,3% Mariana Carvalho (União): 36,8%

36,8% Ninguém/branco/nulo: 3%

3% Não sabe/não respondeu: 5,9%

Contratada pela 100% Cidades, a Futura ouviu 600 eleitores da capital de Rondônia entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RO-04144/2024.

São Paulo

Datafolha

Ricardo Nunes (MDB): 49%

49% Guilherme Boulos (PSOL): 35%

35% Branco/nulo: 14%

14% Indecisos: 2%

Contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, o Datafolha ouviu 1.204 eleitores da capital de São Paulo entre os dias 22 e 23 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-07600/2024.

Quaest

Ricardo Nunes (MDB): 44%

44% Guilherme Boulos (PSOL): 35%

35% Branco/nulo: 19%

19% Indecisos: 2%

Contratada pela TV Globo, a Quaest ouviu presencialmente 1.200 eleitores em São Paulo entre os dias 20 e 22 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado no TSE sob o número SP-06257/2024.

AtlasIntel

Ricardo Nunes (MDB): 54,8%

54,8% Guilherme Boulos (PSOL): 42,2%

42,2% Não sei: 0,8%

0,8% Voto branco/nulo: 2,1%

Com recursos próprios, a AtlasIntel ouviu 2.000 eleitores paulistanos entre 15 e 21 de outubro. O instituto usa uma metodologia própria, em que os entrevistados são recrutados aleatoriamente enquanto navegam na internet. O nível de confiança é de 95%, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-02116/2024.

Real Time Big Data

Ricardo Nunes (MDB): 51%

51% Guilherme Boulos (PSOL): 40%

40% Nulo/branco: 5%

5% Não sabe/não respondeu: 4%

O instituto ouviu 1.500 eleitores da cidade de São Paulo de 21 a 22 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o índice de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi contratada pela Record TV e registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-05217/2024.

Paraná Pesquisas

Ricardo Nunes (MDB): 51,7%

51,7% Guilherme Boulos (PSOL): 39,6%

39,6% Nenhum/branco/nulo: 5,3%

5,3% Não sabe/não respondeu: 3,4%

Com recursos próprios, o instituto entrevistou pessoalmente 1.500 eleitores entre 18 a 21 de outubro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-05509/2024.