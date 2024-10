Wall St recua com aumento dos rendimentos dos títulos; McDonald's e Coca-Cola caem

Por Lisa Pauline Mattackal e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta quarta-feira, com as preocupações de um Federal Reserve menos "dovish" elevando os rendimentos dos Treasuries, enquanto as perdas do McDonald's e da Coca-Cola também pesavam na mente dos investidores.

Os rendimentos dos Treasuries eram negociados em máximas de três meses, pressionando as ações, conforme os mercados reavaliam o tamanho dos cortes na taxa de juros dos Estados Unidos nos próximos meses, tendo como pano de fundo dados econômicos sólidos.

As ações de crescimento sensíveis aos juros eram atingidas, com a Nvidia caindo 1,8% e a Apple em queda de 0,5%, pressionando as ações de Tecnologia da Informação para um recuo de 0,6%.

A Tesla será a primeira das chamadas Sete Magníficas a divulgar os resultados após o fechamento do mercado. Suas ações caíam 0,1%.

O McDonald's tinha queda de 6,1% depois que uma infecção por E. coli ligada a seus hambúrgueres Quarteirão com Queijo matou uma pessoa e deixou muitas outras doentes.

O setor de bens de consumo discricionários teve queda de 0,7%.

A Coca-Cola recuava 2,7% depois que a empresa reiterou sua previsão de crescimento do lucro anual, apesar de esperar uma receita maior. A Boeing subia 0,6% mesmo depois de divulgar um prejuízo trimestral de 6 bilhões de dólares devido a uma greve.

O Dow Jones caía 0,49%, a 42.714,98 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,35%, a 5.830,62 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,56%, a 18.469,13 pontos.