Quem está na frente para prefeito de Cuiabá? Veja últimos resultados

Do UOL, em São Paulo

O segundo turno para a Prefeitura de Cuiabá tem um cenário de equilíbrio entre Abílio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT) na reta final das Eleições 2024.

O que dizem as pesquisas

Abílio Brunini numericamente na frente. A pesquisa AtlasIntel divulgada no dia 14 de outubro mostrou o candidato com 52,4% das intenções de voto. Lúdio Cabral ficou com 45,6%.

Candidato do PL manteve a dianteira. Brunini tinha 48% na pesquisa da Atlas divulgada no início do mês. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais e para menos.

Petista teve crescimento. Na sondagem do dia 5, Cabral tinha 37% das intenções de voto. Desde então, o candidato cresceu 8 pontos, acima da margem de erro, mas segue atrás do adversário.

Brancos, nulos e indecisos somam 2,1%. No recorte considerando apenas votos válidos, Brunini tem 53,5%, e Cabral, 46,5%.

Pesquisa AtlasIntel

Abílio Brunini (PL): 52,4%

52,4% Lúdio Cabral (PT): 45,6%

45,6% Não sei: 0,9%

0,9% Voto branco / nulo: 1,2%

A pesquisa foi realizada de 8 a 13 de outubro de 2024, e 1.201 pessoas com 16 anos ou mais participaram. O nível de confiança é de 95%, e a sondagem foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número: MT-02425/2024.

Quaest mostra empate técnico

A pesquisa Quaest divulgada no dia 16 de outubro mostrou Abílio Brunini com 44% das intenções de voto. Lúdio Cabral somou 41%, empatados tecnicamente considerando a margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Quaest (recorte estimulado)

Abílio Brunini (PL): 44%

44% Lúdio Cabral (PT): 41%

41% Indecisos: 4%

4% Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

*quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor

Encomendada pela TV Centro América, a pesquisa Quaest entrevistou pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 15 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e a sondagem foi registrada no TSE sob o número: MT-08972/2024.

Futura também mostrou empate

A disputa apertada foi sinalizada também na pesquisa do instituto Futura Inteligência divulgada no dia 18 de outubro. Brunini ficou com 48,6% das intenções de voto; Lúdio Cabral apareceu com 47,9%.

Pela margem de erro, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados. Veja os números:

Abílio Brunini (PL): 48,6%

48,6% Lúdio Cabral (PT): 47,9%

47,9% Ninguém/Branco/Nulo: 1,3%

1,3% NS/NR/Indeciso: 2,3%

*Por causa de arredondamentos, o recorte soma 100,1%, e não 100%.

Encomendada pela empresa 100% Cidades, a pesquisa foi registrada no no TSE sob o código: MT-00458/2024. Foram 600 entrevistas entre os dias 15 e 16 de outubro, com margem de erro de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança de 95%.