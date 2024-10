'Psicose tóxica': o que é a cocaína rosa, achada no corpo de Liam Payne

Liam Payne tinha uma combinação de benzodiazepínicos (medicamento para a ansiedade), cocaína, crack e a chamada cocaína rosa em seu organismo na hora de sua morte, segundo resultados parciais de exames toxicológicos realizados no corpo do cantor. As informações foram obtidas pela rede americana ABC News nesta segunda (21).

Coquetel de drogas raramente tem cocaína na composição. A cocaína rosa é uma mistura de cetamina, algum estimulante (geralmente cafeína e MDMA —também conhecido como ecstasy) e adoçantes que garantem a cor distinta. Bridget Brennan, promotora especial para narcóticos de Nova York, relatou à rede NBC que esta é uma "droga de festa" que vem se tornando muito popular e sendo vendida tanto nas ruas quanto online.

Exame toxicológico de Liam Payne revela drogas no organismo do cantor

Também conhecida como tusi (ou tuci), ela tem chamado atenção na Colômbia e em parte da Europa, especialmente no balneário badalado de Ibiza, famoso por suas festas. Um jovem de 14 anos morreu na Espanha em fevereiro depois de beber uma lata de energético com a cocaína rosa. O escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime destacou, em relatório de 2022, que a provável origem da cocaína rosa que circula na Europa é a Colômbia.

Nome "oficial" é uma adaptação do termo 2C-B ("two cee bee" em inglês, pronunciado "tusibí"). É um alucinógeno sintetizado pela primeira vez na década de 70 nos EUA e proibido mundialmente desde 2001. Mas ela possui outros apelidos como "água feliz", segundo a ONU, ou "Eros" e "Vênus", apontou a rede de reabilitações do Reino Unido, UKAT.

Tusi, droga conhecida como 'cocaína rosa' Imagem: Reprodução

Sua composição pode variar muito. Segundo o El País, tanto grupos criminosos quanto amadores têm facilidade de fabricar o tusi e, por isso, não há receita única da droga. É comum cada produtor adicionar o seu "toque secreto", que geralmente inclui opioides, metanfetamina, benzodiazepínicos e, em alguns casos, alucinógenos como LSD e mescalina, e até fentanil —um potente anestésico que, quando misturado com álcool, pode ser fatal.

Cada substância usada para fazer tusi tem efeitos específicos. Composto por diversas substâncias estimulantes, depressoras e psicodélicas, a droga pode causar efeitos mais dissociativos quando contém cetamina, ou mais estimulantes, se contém MDMA e/ou cafeína, de acordo com Energy Control, organização que trabalha para tornar o consumo de drogas mais seguro.

Cocaína rosa pode provocar "psicose tóxica" e comprometer atenção. Dependendo de cada combinação e usuário, também podem ocorrer sintomas como sonolência, diminuição da dor, liberação de serotonina, dopamina e noradrenalina. Em casos extremos, podem ocorrer psicose tóxica, episódios psicóticos e neurotoxicidade em processos cognitivos como atenção e memória, cita ainda a Energy Control.

Por causa da severa alteração de consciência, a polícia de Nova York já vê ligação do uso da droga em casas noturnas com casos de estupros. Ainda de acordo com Brennan, a droga pode levar à amnésia, o que é conveniente para os agressores. Mas sua formulação incerta preocupa porque foi encontrada relação entre o consumo e casos de mortes violentas no trânsito, overdoses, entre outros.

O grama da droga é vendido por US$ 20 a US$ 100 (entre R$ 114 e R$ 570), de acordo com a DEA (Drug Enforcement Agency, agência de combate às drogas dos EUA). A mesma quantidade de cocaína normalmente gira em torno de 60 euros (R$ 320), segundo o relatório de 2022 do OEDA (Observatório Espanhol de Drogas e Dependências).

Cocaína rosa seria uma das drogas favoritas de Diddy para suas orgias violentas, segundo NBC. O rapper está preso em Nova York acusado de tráfico sexual e de drogas, estupro, além de conspiração, entre outros crimes.

A morte de Liam Payne

Cantor que foi membro do One Direction caiu da sacada de seu quarto de hotel em Buenos Aires em 16 de outubro. A causa oficial da morte seria politraumatismo devido à queda. Liam sofreu 25 lesões ao todo, "todas vitais e produzidas ao mesmo tempo", concluiu a análise do corpo do cantor divulgada pela promotoria argentina à agência Associated Press.

Cantor estaria semiconsciente ou totalmente inconsciente. "A posição do corpo sugere que ele não adotou uma postura reflexiva para se proteger e que poderia ter caído em um estado de semiconsciência ou inconsciência total", sinalizou a autópsia. As autoridades argentinas ainda acreditam que ele estava sozinho no momento da queda.