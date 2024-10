Israel pede que EUA mantenha seu apoio quando 'atacar o Irã'

Israel espera fortalecer sua aliança com os Estados Unidos após executar seus planos de atacar o Irã em represália ao bombardeio iraniano de 1º de outubro, afirmou, nesta terça-feira (22), o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, após se reunir com o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken.

"A posição dos Estados Unidos junto a Israel depois que atacarmos o Irã fortalecerá a dissuasão regional e enfraquecerá o eixo do mal", afirmou Gallant em um comunicado, referindo-se aos movimentos armados do Oriente Médio alinhados com a República Islâmica do Irã.

lba/jd/ami/js/hgs/mvv

© Agence France-Presse