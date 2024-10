Barzinho ou cantinho do café: este aparador está com 20% OFF, por R$ 160

O Guia de Compras UOL encontrou um aparador que serve como minibar ou cantinho de café, além de decorar o ambiente. Nele é possível guardar garrafas de bebidas, taças, copos e outros objetos.

O modelo encontrado é da marca JB Bechara e está com 20% de desconto, vendido por R$ 159,99. Confira adiante mais detalhes sobre o produto.

O que diz o fabricante sobre esse aparador?

Feito de MDP (partículas de madeira prensadas)

Tem espaço para guardar garrafas, além de rodízios nos pés

Acompanha kit para montagem e manual

Dimensões: 75,5 cm (altura) x 90 cm (largura) x 37 (profundidade)

Peso aproximado: 19,8 kg

Oferece três meses de garantia em relação a defeitos de fabricação

Disponível em três cores: preto, branco e marrom

O que diz quem comprou esse aparador

Na Shopee, o produto tem 2.000 avaliações feitas por consumidores. Veja abaixo alguns dos comentários de quem o comprou.

O barzinho é simplesmente perfeito. Ótimo material. É maior do que eu imaginava. O mais legal é que as prateleiras de vinho podem ser usadas para a direita ou para esquerda, porque os dois lados têm acabamento. Podem comprar sem medo. Para a montagem, eu contratei um profissional e ele montou super-rápido. Cassiana

Esse barzinho é simplesmente perfeito. Ficou mais lindo do que imaginei. Ele tem rodinhas, o que facilita o deslocamento para a limpeza. A montagem parece difícil, mas, olhando direitinho, é fácil. Vitória

É lindo. O tamanho é ótimo. Fácil de montar. Veio bem embalado e com todas as peças intactas. Andreza

Pontos de atenção

As principais reclamações de compradores são sobre produtos entregues com defeito, além da fragilidade do material.

O produto veio com algumas avarias e alguns arranhões. O material é muito frágil. Mas atendeu às minhas expectativas dentro do preço. O vendedor despachou o produto muito rápido, mas, graças à Shopee, ainda recebi o produto com atraso. Geice

O produto é lindo. A cor é bonita. Porém, ele é frágil. Na montagem, se não houver extremo cuidado, ele já danifica. E também não aguenta muito peso. Não dá pra colocar muitas garrafas, que a prateleira cede um pouco no meio, visto que é presa por apenas um parafuso nas laterais e dois pinos de madeira. E a montagem não é tão simples. Júlia

Me decepcionei. Embora tenha vindo muito bem embalado, as peças chegaram arranhadas e sem pintura nos acabamentos. Dei azar, mas já vi que a devolução e o reembolso vão ser difíceis. Milene

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.