Bayer vai a julgamento na França por má-formação congênita atribuída a glifosato

O grupo alemão Bayer-Monsanto começa a ser julgado nesta quinta-feira (3), em um tribunal de Isère (sudeste da França), após ser processado pela família Grataloup, cujo filho, Théo, sofre de graves más-formações. Elas teriam sido provocadas, segundo a família, por exposição ao glifosato presente no herbicida Roundup enquanto a mãe do rapaz estava grávida.

Igor Strauss, enviado especial da RFI a Vienne, sudeste da França

Os pais do adolescente processam a multinacional da indústria química no âmbito civil para que seja reconhecido "o vínculo entre o glifosato" e a deficiência de Théo, conforme explica a mãe, Sabine Grataloup.

Proprietária de um centro de adestramento de cavalos, Sabine usou o herbicida Roundup produzido pela Monsanto em 2006, enquanto estava grávida.

Em 2007, ela deu à luz Théo, que apresentava graves más-formações. Médicos então associaram a exposição ao glifosato durante a gravidez às malformações do bebê. Desde então, a família luta para obter justiça e evitar novos casos.

"Eu estou, apesar de que, como vocês podem ver, tenho algumas más-formações e dificuldades. Eu vivo minha vida da melhor forma possível", diz Théo. Aos 17 anos, ele já passou por 55 operações para tratar malformações na laringe e no esôfago, além de atrofia das cordas vocais. Sabine relembra o nascimento de Théo e a constatação do médico. "Seu filho não tem esôfago e seu estômago se comunica com seus pulmões. É extremamente grave", conta.

"É criminoso"

Em 2022, a família Grataloup conquistou uma primeira vitória com o reconhecimento, pelos especialistas do Fundo de Indenização das Vítimas de Pesticidas, do vínculo entre a exposição ao glifosato e as más-formações de Théo.

No entanto, a indignação de Sabine não diminuiu. "Minimizar a toxicidade de um produto que será usado de forma tão massiva quanto o glifosato, que é o pesticida mais utilizado no mundo, é realmente condenar crianças. É criminoso. Por isso, estou extremamente irritada, porque para Théo não há mais nada que possamos fazer. Mas o foco da nossa luta é evitar que haja vítimas no futuro", afirma.

Nos Estados Unidos, a Monsanto foi condenada várias vezes por casos de câncer desenvolvidos após exposição ao glifosato. No entanto, esta é a primeira vez que o grupo Bayer-Monsanto é processado por um caso de má-formação.