Agência da ONU faz pedido de socorro por membros em Gaza

ROMA, 22 OUT (ANSA) - O chefe da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos (Unrwa), Philippe Lazzarini, lançou nesta terça-feira (22) nas redes sociais um pedido de socorro para o seu pessoal que atua no norte da Faixa de Gaza.

De acordo com a mensagem do diplomata suíço, os membros da agência da ONU estão com dificuldades para encontrar comida, água e assistência médica.

"O cheiro da morte está por toda parte, pois os corpos são abandonados nas ruas ou sob os escombros. As operações de remoção ou de prestação de assistência humanitária são negadas.

No norte de Gaza, as pessoas estão apenas esperando para morrer", escreveu Lazzarini.

Embora as condições no enclave palestino não sejam favoráveis, com Israel realizando bombardeios de forma constante, o suíço apontou que os funcionários da Unrwa estão fazendo todo o possível para prestar auxílio aos deslocados.

Por fim, Lazzarini apelou por uma "trégua imediata" no conflito em Gaza, mesmo que por "algumas horas", principalmente para permitir passagens humanitárias seguras.

Josep Borrell, alto representante para Política Externa da União Europeia, manifestou apoio aos apelos da Unrwa.

"Apoio o apelo por uma trégua imediata para permitir a ajuda humanitária e a passagem segura das pessoas deslocadas internamente. Os observadores internacionais e os meios de comunicação social devem ter acesso", destacou. (ANSA).

