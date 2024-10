Vice-premiê da Itália condena ataque à Unifil em visita a Israel

ROMA, 21 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, condenou nesta segunda-feira (21), em Jerusalém, os ataques contras as bases da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) e afirmou ter obtido garantias de que o governo israelense fará tudo para garantir a segurança.

A informação foi divulgada pelo chanceler italiano após reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e seu ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, durante sua missão em meio ao aumento da tensão na guerra no Oriente Médio, principalmente depois dos ataques israelenses contra bases da Unifil.

Em publicação nas redes sociais, Tajani destacou ter reiterado sua "firme condenação pelo ataque à missão Unifil" e assegurou "o apoio da Itália ao direito de Israel de se defender. Para ele, "é crucial evitar mais avanços regionais na escalada e trabalhar para um cessar-fogo".

Segundo o chanceler italiano, foi "garantido que nunca houve qualquer decisão das autoridades israelenses contra a Força Interina das Nações Unidas no Líbano".

Além disso, o vice-premiê italiano destacou que contou a Netanyahu e Katz a solução de seu governo para o Líbano e encontrou "ouvidos atentos".

Entre as medidas está "o fortalecimento do exército libanês que já está sendo treinado pelo contingente italiano no porto de Beirute; a eleição do presidente da República Libanesa; a criação de um tampão Unifil com mais homens e maior poder e diferentes regras de engajamento entre a fronteira e o rio e mais ao norte tropas do exército regular libanês e mais longe do Hezbollah".

Por fim, Tajani destacou que obteve a "garantia de que Israel, que apoia o projeto 'Food for Gaza', permitirá que os caminhões comprados pela a Itália, que sairão sexta-feira (25) de Gênova, levem alimentos e suprimentos médicos à população civil palestina".

"Ainda amanhã - por ocasião da reunião do G7 para o Desenvolvimento em Pescara - anunciaremos mais financiamento italiano para ajudar a população civil libanesa, síria e palestina", acrescentou o ministro, destacando que recebeu apoio para o projeto de ajuda humanitária italiana tanto do lado dos israelense como do palestino. (ANSA).

