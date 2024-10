Raízen anuncia Rafael Bergman, da Rumo, como novo CFO

SÃO PAULO (Reuters) - A Raízen anunciou nesta segunda-feira a eleição de Rafael Bergman, atual CFO da Rumo, como novo diretor financeiro da companhia, após a renúncia do executivo Carlos Alberto Bezerra, conforme fato relevante ao mercado.

No lugar de Bergman, Guilherme Lelis Bernardo Machado assumirá as operações como diretor financeiro da Rumo, informou a operadora ferroviária em comunicado separado.

As mudanças -- que entrarão em vigor a partir de 1º de novembro -- também incluem alterações na diretoria da Cosan e na alta administração da Raízen, com a eleição de Nelson Gomes, antigo CEO da Cosan, como diretor presidente da empresa do setor sucroalcooleiro.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)