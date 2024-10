Pastor criticado por fala capacitista segue conceito de 'igreja primitiva'

Pio Francisco de Carvalho, pastor da Comunhão Cristã Abba, usou uma frase capacitista ao afirmar, durante um culto em Itapeva (SP), que o autismo é uma obra de um "espírito maligno". Ele se retratou após receber críticas.

Quem é o pastor

Pio Francisco de Carvalho é líder e fundador da Comunhão Cristã Abba, com sede em Curitiba. Ele nasceu em Cruzeiro D'Oeste (PR) e se mudou para Curitiba, onde, em 1994, fundou uma igreja que hoje conta com milhares de membros. Ele é casado com Roseli Zadureski de Carvalho e tem três filhos.

Ele possui formação em Teologia e diversos títulos acadêmicos internacionais. Entre eles, um doutorado (Honoris Causa) pela Latin University of Theology, Califórnia, e um MBA em Princípios Cristãos Aplicados à Liderança pela SPEI. Além disso, é escritor e palestrante internacional, com atuação em eventos religiosos e sociais.

Em 2006, foi homenageado pela Câmara de Curitiba com o título de Cidadão Honorário. A homenagem reconheceu sua atuação como líder espiritual e seu impacto na comunidade local, por conta da criação da igreja Comunhão Cristã Abba.

No mês passado, ele recebeu do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, a medalha Comenda da Ordem Municipal da Luz dos Pinhais. A honraria é designada a pessoas que se distinguem pela "notoriedade do saber" e contribuem para o "engrandecimento da sociedade curitibana".

Como funciona sua igreja

A Comunhão Cristã Abba é estruturada em quatro ênfases: Celebração, Comunhão, Edificação e Evangelização. A igreja busca promover o crescimento espiritual de seus membros por meio dessas ênfases, seguindo o modelo da "igreja primitiva". As atividades incluem grupos familiares, cursos de Teologia e ações de evangelização.

A Abba tem 42,7 mil inscritos no YouTube. O site da igreja conta com uma loja online, onde podem ser adquiridos livros, roupas e acessórios. Entre os livros, encontram-se os do próprio pastor Pio, à venda por valores que vão de R$ 19,90 a R$ 98,90. As roupas e acessórios, no momento, estão indisponíveis no site.

No site, ainda é possível baixar PDFs das "aulas de integração" em duas variantes: para a igreja e para o retiro. Os documentos são redigidos para auxiliar os novos membros a conhecer os preceitos da igreja, facilitando sua integração à comunidade.

A igreja possui cinco templos em diferentes cidades do Brasil. As sedes estão localizadas em São Paulo, Osasco, Campo Largo, Guaratuba e Paranaguá. Cada uma das unidades segue a visão de "salvar vidas e formar líderes", com grupos familiares que se reúnem semanalmente.

A Comunhão Cristã Abba também oferece o curso livre de Teologia através da Fatemi (Faculdade de Teologia Ministerial). Fundada em 1996, a faculdade possui um programa de dois anos, onde são ensinados os fundamentos da vida cristã e o crescimento no conhecimento de Deus. A igreja também desenvolve projetos sociais voltados para comunidades vulneráveis e hospitais.

O que é a igreja primitiva

A Igreja Primitiva representa os primórdios do Cristianismo, surgindo nos anos que se seguiram à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa comunidade inicial, formada pelos primeiros seguidores de Jesus e liderada pelos apóstolos, estabeleceu as bases para o que viria a ser uma das maiores religiões do mundo, segundo artigo publicado no Journal of Early Christian Studies.

Ela surgiu entre 30 d.C. e 325 d.C. Em Jerusalém, os doze Apóstolos lideraram os primeiros seguidores de Jesus, que se reuniram após o discurso de Pedro, formando uma comunidade de cerca de 3.000 judeus. Essa comunidade adotou elementos do judaísmo, como as Sagradas Escrituras e o monoteísmo, e se reunia para orações e ritos como batismo e bênção do pão, como explica o site Minha Biblioteca Católica.

Nos primeiros séculos da era cristã, os seguidores de Jesus se reuniam em casas e sinagogas para celebrar sua fé, estudar os ensinamentos e praticar a caridade. A comunidade primitiva era marcada por um forte senso de comunidade e compartilhamento de bens, valores que se tornaram um dos pilares do Cristianismo. Os apóstolos, testemunhas oculares da vida de Jesus, desempenharam um papel fundamental na propagação da fé cristã, viajando por diversas regiões e fundando novas comunidades.

Relembre o caso

Pastor Pio Carvalho fez a declaração durante um culto transmitido ao vivo. O evento ocorreu no dia 13 de outubro de 2024, em Itapeva (SP), onde o pastor desqualificou a existência do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ele afirmou que nunca havia ouvido falar de autismo e o associou a influências espirituais malignas.

A fala gerou forte reação nas redes sociais, com críticas de famílias e profissionais da área de saúde. Trechos da pregação foram amplamente compartilhados online, e o pastor foi acusado de desconsiderar a ciência. A abordagem dele foi vista como capacitista e desrespeitosa, o que amplificou a indignação.

Após a repercussão negativa, Pio Carvalho publicou uma retratação. No dia 17 de outubro, o pastor afirmou que suas palavras foram mal interpretadas. Ele pediu desculpas pelos "mal-entendidos" e explicou que seu intuito era sugerir que o apoio espiritual fosse complementado ao tratamento clínico.