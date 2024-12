Lula tem capacidade total de assinar qualquer tipo de decreto, diz Roberto Kalil

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico particular do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o chefe do Executivo tem "capacidade total" de assinar qualquer tipo de decreto. Mesmo no hospital, Lula não passou a Presidência ao vice-presidente, Geraldo Alckmin, e portanto ainda acumula as funções do cargo.

"O presidente sempre se manteve sereno, sempre seguindo ordens médicas, protocolos de tratamento, sempre manteve essa posição", comentou Kalil em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 12, em São Paulo. "A palavra é serenidade", citou.

O cardiologista disse desconhecer se Lula despachou ou não do hospital. Porém, pontuou que Lula tem capacidade total de assinar qualquer tipo de decreto.

O neurologista Rogério Tuma, um dos responsáveis pelo acompanhamento de Lula, disse que o exame neurológico do petista está normal. "Ele está muito bem e apto a praticar qualquer ato de vida civil, de manutenção da vida, está cognitivamente íntegro", citou. "Está apto a exercer qualquer tipo de trabalho."

Tuma pontuou que a única recomendação é que o presidente não se esforce fisicamente ou mentalmente. "Então, a solicitação é que ele não trabalhe enquanto está no hospital, e não passe nenhum estresse", disse.